ABD-İsrail arasında soğuk rüzgarlar esiyor: Silah satışı ertelendi iddiası

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu tüfek satışına dair anlaşmanın askıya alındığı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmaya devam eden aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilere karşı İsrail hükümetinin harekete geçmemesine ilişkin endişeler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu anlaşmayı bir kez daha incelemeye göndereceği ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından söz konusu tüfekleri sipariş etmiş, ancak Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in satın alınan tüfekleri sivillere dağıtacağı yönünde endişeler vardı.