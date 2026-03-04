ABD-İsrail ile İran savaşında beşinci gün: Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleniyor

İsrail, günün ilk saatlerinde İran'a savunma sistemleri ve fırlatma noktalarını hedef alan “geniş çaplı bir dalga” saldırı başlattı. Ayrıca Pentagon savaş sırasında şu ana kadar hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin dördünün kimliğini açıkladı; askerlerden dördü Kuveyt'i vuran insansız hava aracı saldırılarında ölmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların muhtemelen dört ila beş hafta süreceğini ancak “çok daha uzun” da devam edebileceğini söylerken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise “en sert darbelerin henüz gelmediğini" savundu.

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerini ikinci günde de vurmaya devam ederken ABD Başkanı Trump, İran'ın gemi geçişini yasakladığı Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi planlayan tankerleri koruyacaklarını açıkladı.

İran Kızılayı, çatışmaların başlamasından bu yana en az 787 kişinin öldüğünü açıkladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

12:41 İran: Dini lider için karara yaklaştık

İran Uzmanlar Meclisi üyesi, Hamaney'in yerine geçecek ismi seçmeye yakın olduklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan üye, "Dini lider için karara yaklaştık" dedi.

12:40 İsrail: Tahran'da Rus yapımı bir Yak-130 uçağı düşürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I savaş uçağının, Tahran semaları üzerinde Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'u düşürdüğünü bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'ın başkenti Tahran'a yönelik onuncu saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. IDF açıklamasında, "Hava Kuvvetleri şu anda Tahran'daki İran terör rejiminin altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, "Tahran'da İran rejimine bağlı Besic ve iç güvenlik komuta merkezlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarla, rejimin ülke genelindeki kontrolünü sürdürmek için kullandığı komuta merkezleri hedef alındı" açıklamasını yaptı.

İran devlet medyası, Tahran'ın doğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

"Bu, F-35 tarafından gerçekleştirilen, dünyada insanlı bir savaş uçağının ilk kez düşürülmesidir"

IDF'ten Tahran saldırılarına ilişkin yapılan ayrı açıklamada ise Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'un düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I savaş uçağı Adir, kısa süre önce Tahran semaları üzerinde bir İran savaş uçağını (YAK-130) düşürdü" denildi.

12:10 Kuveyt: İHA saldırısı altındayız

Kuveyt'ten yapılan açıklamada, "Yoğun füze ve İHA saldırısı altındayız" denildi.

12:01 İran savaş uçağı düşürüldü

İsrail ordusu, İsrail'e ait bir F-35'in Tahran üzerinde bir İran savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

11:54 ABD-İsrail'e ait savaş uçakları Irak semalarında görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken ABD-İsrail tarafına ait savaş uçakları Irak semalarında görüntülendi.

11:46 Erakçi: Trump, kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "diplomasiye" ve Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.

ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakereleri, "karmaşık bir gayrimenkul işlemi" olarak ele aldığını ifade eden Erakçi, "Büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar. Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti" değerlendirmesinde bulundu.

When complex nuclear negotiations are treated like a real estate transaction, and when big lies cloud realities, unrealistic expectations can never be met.



The outcome? Bombing the negotiation table out of spite.



Mr. Trump betrayed diplomacy and Americans who elected him. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 4, 2026

11:31 Beyrut'ta şiddetli patlamalar

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta şiddetli bir patlama daha meydana geldi.

Böylece sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirilen hava saldırısı sayısı 6'ya çıktı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" ifade edildi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk, Camus, Hedes ve Leyleki mahallelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

11:13 WSJ: Hamaney saldırı günü ailesiyle sığınakta değil, konutundaydı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Hamaney'in öldürülmesine ilişkin detaylara yer verdi.

İran dini lideri Ali Hamaney'in, saldırı günü ailesiyle "sığınakta değil, konutunda olduğu" ve uydu görüntülerine göre saldırıda en belirgin hasarın konutunun bulunduğu bölgede yaşandığı iddia edildi.

İsrail'e ait F-15 jetleri ve diğer uçakların İran saatiyle 07:30 civarında saldırı için havalandığı ve saat 09:40 civarında saldırının başladığı aktarılan haberde ayrıca, uydu görüntülerine göre saldırıda en az 6 binanın hasar gördüğü, en belirgin hasarın ise Hamaney'in konutunun bulunduğu bölgede yaşandığı ifade edildi.

10:52 Beyrut'ta yeni hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısında bulundu. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

10:51 Başkent Tahran'ın doğusunda patlamalar meydana geldi

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

İsrail Ordusu, Tahran'ın doğusuna saldırı başlattığını duyurdu. Ordu, "Rejim hedeflerine operasyon başlatıldı" açıklamasında bulundu.

10:50 İsrail: Son 24 saatte 219 kişi yaralandı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında son 24 saatte 219 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği kaydedildi.

Açıklamada 7 kişinin panik tedavisi aldığı, 4 kişinin de tıbbi kontrolden geçirildiği aktarıldı. Cumartesi günü başlayan saldırıların ardından toplamda bin 274 kişinin hastanelerden taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, 96 kişinin tedavisinin ise halen hastanelerde devam ettiği bildirildi.

10:44 İsrail: Hamaney'in halefi de hedef olacak

İsrail Savunma Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir ismin de "kesin bir hedef olacağını" söyledi.

Hamaney'in yerine geçecek kişinin kim olduğunun ya da nerede saklandığının önemsiz olduğunu vurgulayan Katz, "ABD'li ortaklarımızla birlikte rejimin yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İran halkının rejimi devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli şartları oluşturmak amacıyla tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

10:00 Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin "tükenmekte olduğunu" öne sürerek çatışmaların 4 ila 5 hafta sürebileceğini veya birkaç gün içinde sona erebileceğini söyledi.

Trump, İran'ın bir süre daha "füze saldırılarına devam etmesinin beklenmesine" rağmen Tahran'ın askeri kapasitesinin giderek zayıfladığını savundu.

Yeni hükümetle çalışmayı düşünmesinin çok mu geç olduğu sorulan Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 (İranlı üst düzey lider) öldürüldü. Unutmayın, bu oldukça derin değil mi? Yeni isimler ortaya çıkıyor. Çok sayıda kişi bu görevi istiyor. Bazıları çok iyi olur" yanıtını verdi.

09:55 Bağdat’ta, ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı’ndaki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta yayın yapan Alsumaria TV’nin haberine göre Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ABD Victoria Üssü’ne İHA'yla gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar ve can kaybının yaşanmadı.

09:41 ABD Manama Büyükelçiliği, Bahreyn’deki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Bahreyn’de bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "silahlı çatışma tehdidi" nedeniyle acil görevde bulunmayan ABD hükümeti personeli ile ailelerinin Bahreyn’den ayrılmalarının istendiği bildirildi.

ABD vatandaşlarının Bahreyn’den ayrılmaları tavsiye edilen açıklamada, ayrılma imkanı olmayanların bulundukları yerlerde güvenli bir alanda kalmaya hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Büyükelçiliğin tüm rutin konsolosluk hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, acil durumlar için ABD vatandaşlarının büyükelçilikle iletişime geçebileceği hatırlatıldı.

09:40 Hamaney için tören düzenlenecek

İran, dini lideri Hamaney için bu akşam 22:00'de Tahran'daki İmam Humeyni Mescidi'nde tören düzenlenleyecek. Tören üç gün sürecek.

09:18 İsrail'den Lübnan'dan Beyrut'a yeni hava saldırısı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

İsrail uçakları, "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk Mahellesi'nde bir binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

08:43 Trump, İran'a saldırılardan bu yana 9 binden fazla ABD'linin ülkesine döndüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 binden fazla ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirtti.

08:41 İsrail, Lübnan'ın güneyinde 30 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

Adraee daha sonra yaptığı başka bir açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 14 beldeye daha saldırı tehdidinde bulundu.

Hizbullah unsurlarına, tesislerine ve askeri araçlarına saldırı düzenleneceğini ifade eden Adraee, 14 beldede yaşayan Lübnanlıların yaşadıkları bölgeleri terk etmelerini istedi.

08:30 Dubai'deki ABD Konsolosluğu'na İHA saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenirken yerleşkede yangın çıktığı belirtildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi’nin sanal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği ve yerleşkede yangın çıktığı kaydedildi.

Konsolosluk çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

08:24 Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD donanması gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek" dedi.

ABD'nin ne olursa olsun ‘dünyaya enerjinin serbest akışını’ sağlayacağını aktaran Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini kaydetti.

08:03 İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı ve 3 kişi de kayıp.

Baalbek Belediye Başkanı Ahmed Zuhery et-Tufeyli, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Sebepsiz yere suçlar işleyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Düşmanın katliam yaptığı bu yerleşim kompleksinde yalnızca sivil aileler yaşıyor." dedi.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in, Aramun ve Sadiyat bölgelerine söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA, İsrail ordusunun ayrıca başkent Beyrut'un doğusundaki Hazmiye bölgesinde bir oteli hava saldırısıyla bombaladığını, bölgeye çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı et-Tayri ve Kunin beldeleri yakınlarını da bir hava saldırısıyla hedef aldı.

07:32 CENTCOM: İran'a saldırılarda 50 binden fazla asker görev alıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıkladı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, x hesabından yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat'tan bu yana İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduğunu aktaran Cooper, İran'ın hava savunma sistemlerini "büyük oranda zayıflattıklarını" kaydetti.

06:48 İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA, İsrail ordusunun ayrıca başkent Beyrut'un doğusundaki Hazmiye bölgesinde bir oteli hava saldırısıyla bombaladığını, bölgeye çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı et-Tayri ve Kunin beldeleri yakınlarını da bir hava saldırısıyla hedef aldı.

05:53 Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldı

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerde İsrail güçlerinin gelişmiş füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde Lübnan sınırına yakın Yuval yerleşimi civarında bir grup askerin hedef alındığına işaret edildi.

İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssüne yönelik de bir dizi füzeyle saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların başkent Beyrut'un güneyi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef alan bombardımana karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan bazı füzelerin tespit edildiği aktarıldı.

Lübnan'dan atılan füzelerin çoğunun imha edildiği belirtilen açıklamada, bunlardan birinin kuzey bölgesine düştüğü ancak herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

05:46 Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.

05:23 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 16 beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 16 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölgenin acil tahliyesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

04:51 Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, X hesabından bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü aktarılan açıklamada, başkent Riyad'ın güneydoğusunda yer alan el-Harac bölgesinde de 2 seyir füzesinin imha edildiği ifade edildi.

04:41 Kuveyt: Ülkeye yönelik bazı hava saldırıları önlendi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun X hesabından yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu saldırıların önlendiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlerin üzerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Atvan, Kuveyt'in topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceklerine işaret etti.

Bir kız çocuğu öldü

Öte yandan, Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını belirtti.

Söz konusu kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini aktaran Sened, kız çocuğunun ülkede ikamet eden bir aileye mensup olduğunu kaydetti.

04:31 CNN: İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri Tahran yönetimine karşı kullanmak istiyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan kaynaklar, CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü.

İranlı Kürt bir kaynak, İranlı muhalif bazı silahlı grupların ülkenin batısında bazı eylemler yapmayı planladığını, bu kişilerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini söyledi.

Bölgedeki Kürtlerin İran'da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için "tampon bölge" oluşturup oluşturamayacağı olasılığı üzerinde de konuşulduğu iddia edildi.

"ABD, İranlıların rejime karşı ayaklanması sürecini hızlandırmaya çalışıyor"

Eski Pentagon yetkilisi ve CNN ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas ise "ABD'nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır." ifadesini kullandı.

04:14 Birleşik Arap Emirlikleri: Mahsur kalan 17 bin 498 yolcu, 60 uçuşla tahliye edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini açıkladı.

BAE Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdullah bin Touq el-Marri, diğer bazı hükümet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak havalimanlarındaki aksamalardan etkilenenler için uçuşlar düzenlediklerini söyleyen Marri, BAE'deki havalimanlarında ilk aşamada gerçekleştirdikleri 60 uçuşla 17 bin 498 yolcunun tahliye edildiğini belirtti.

Marri, planladıkları 80'den fazla uçuşla 27 bini aşkın yolcunun tahliyesini gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

BAE Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki hava trafiğini yeniden başlatma planlamasına değindi.

Havalimanları, destek hizmetleri ve şirketlerin hazır olduğunun teyit edilmesinin ardından 1 Mart Pazar gününden itibaren hava trafiğini başlatmayı planladıklarını vurgulayan Suveydi, şunları kaydetti:

"3 Mart Salı gününe kadar 60 uçuş gerçekleştirdik ve bu uçuşlarla 17 bin 498 kişi tahliye edildi. Bugünden itibaren günlük uçuş sayısını 80'e, yolcu sayısını ise 27 bine çıkarmayı planlıyoruz."

Suveydi, BAE'deki havaalanlarının kapanmasıyla mahsur kalan ve sayıları yaklaşık 20 bin olan yolcuların konaklamalarını üstlendiklerini ifade etti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

04:03 Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

03:53 İran, Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini vurduğunu iddia etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

03:47 İsrail'in saldırı duyurusunun ardından İran'ın farklı kentlerinde patlamalar meydana geldi

İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlama sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını belirtti.

Waweya, "İsrail Hava Kuvvetleri az önce İran'ın füze fırlatma rampalarına, savunma sistemlerine ve diğer altyapılara karşı geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlattı." ifadesini kullandı.

Bu açıklamadan sonra sosyal medyada, İran’ın başta Şiraz ve Urumiye kentleri olmak üzere birçok yerinde patlamaların meydana geldiği görüntüler yer aldı.

03:41 İsrail, Beyrut'un güneyinde bir beldeyi hava saldırısıyla hedef aldı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesi Beyrut'ta da duyuldu.

Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA ise İsrail uçaklarının gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefer Coz ve Kefur bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktardı.

Bu arada, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında alçak irtifada uçuşunu sürdürüyor.

03:17 İsrail: İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a ait gizli "Minzadehei" nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, son 24 saatte İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefin eş zamanlı olarak vurulduğu açıklandı.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarına yenilerini ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejimine ait bir nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Gizli ‘Minzadehei’ tesisi, nükleer silahlar için önemli bileşenleri geliştirmek üzere çalışan bir grup nükleer bilim insanı tarafından kullanılıyordu. IDF, elde ettiği istihbarat doğrultusunda bu yeni lokasyondaki faaliyetleri takip etti ve İran rejiminin nükleer silah geliştirme yeteneğinin önemli bir bileşenini ortadan kaldırdı" ifadelerine yer verildi.

IDF’den yapılan bir diğer açıklamada ise, son 24 saatte İsrail’e ait yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracının (İHA) İran ve Lübnan'daki yüzlerce hedefi eş zamanlı olarak vurduğu aktarıldı. İran’a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran yönetimine ait yaklaşık 300 füze rampasını etkisiz hale getirdiği ifade edildi. İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran rejiminin balistik füze ve hava savunma sistemlerine karşı ardı ardına saldırı dalgaları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

03:15 İran'ın misilleme saldırılarında Ürdün'den "görüntü paylaşmama" uyarısı

Ürdün, ülkede hava savunma sistemlerinin müdahaleleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya görüntünün paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan haberde, Ürdün ordusu ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak, ülkenin savunma operasyonlarıyla ilgili herhangi bir video veya bilginin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, lisanslı medya kuruluşları ve görüntü çekme izni alan ziyaretçi ekiplerin de Ürdün'ün ilgili makamlarıyla koordinasyonu sürdürmeleri gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, bölgede devam eden karşılıklı saldırılar ve bunun Ürdün üzerindeki etkileri ile güvenlik güçleri tarafından yürütülen savunma operasyonlarının hassasiyeti göz önünde bulundurularak alındığı vurgulanan haberde, bazı yetkisiz ve lisanssız kişilerin video çekmesi veya medya faaliyetinde bulunmasıyla yanıltıcı ve yanlış bilgi ve haberler yaymasının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkati çekildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

02:32 Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar dron uçurmayı ve havadan görüntüyü yasakladı

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

01:59 ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran’a saldırıların şiddetleneceğini ifade ederek, "Saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız" dedi.

İran konusunda hedeflerin baştan beri aynı olduğunu ve bunların Başkan Donald Trump tarafından ortaya konulduğunu söyleyen Rubio, "İran, asla nükleer silaha sahip olamaz ve artık İran’ın devasa kısa vadeli balistik füze envanterinin sağladığı dokunulmazlığın, yani bunları üretme ve fırlatma kabiliyetinin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Rubio, İran’a ilişkin açıklamasında ABD’nin Çin’de komünist lider Mao’ya karşı milliyetçi lider Çan Kay-Şek’i (Chiang Kai-Shek) desteklemesi çağrısı olarak 1950’li yıllarda muhafazakar kesim tarafından kullanılan "Çan’ı salın" ifadesine yer verdi. İran’a karşı ezici, agresif ve tam ölçekli bir askeri güç kullanımının ipuçlarını veren Rubio, "Önümüzdeki saatler ve günler içinde bu insanlara karşı "Çan’ı salacağız". Bu saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız. Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti, bu terörist rejimi parçalayacak, dişlerini sökecek ve komşularını tehdit etme ya da nükleer hedeflerinde ilerlemelerine izin veren bir dokunulmazlık alanının arkasına saklanma kabiliyetini ortadan kaldıracak" dedi.

01:40 Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir İHA düşürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklandı.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, basına yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçleri tarafından Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA'nın menşei hakkında bilgi vermeyen Maan, olayda can kaybı ya da maddi hasarın olmadığını ifade etti.

01:36 Irak’ın Süleymaniye kentine İHA isabet etti

Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı asayiş birimi, Süleymaniye’nin Riaye bölgesine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

KYB asayişinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının hedefi olan binanın daha önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, paniğe sebep olan saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sonrası yangın meydana geldiği ve bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlemlendi.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Süleymaniye halkından olay yerine gitmemelerini rica ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kürtlerin bu savaşa dahil olmaması gerektiğini" dile getiren Ebubekir, "Uluslararası güçlere, savaşlarını ülkemize getirmemeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

01:21 İran, Hürmüz Boğazı'nda "uyarıları dikkate almayan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

00:59 Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik

Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Devlet Güvenlik Birimlerinin, ciddi gözetleme operasyonları sonucunda 10 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Bunlardan 7'sinin, ülkedeki hayati ve askeri tesisler hakkında bilgi toplamak için casusluk görevleriyle görevlendirildiğine işaret edilen haberde, diğer 3'ünün ise sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle görevlendirildiği ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda eğitim aldığı aktarıldı.

Hassas tesis ve kurulumların konumları ve koordinatları, iletişim cihazları ve teknolojik ekipmanların da ele geçirildiği vurgulanan haberde, "Soruşturmalar sırasında şüpheliler, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılarının yanı sıra casusluk ve sabotaj görevlerini yerine getirdiklerini itiraf ettiler." denildi.

Haberde, Devlet Güvenlik Birimlerinin, vatandaşları uyanık olmaya ve şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildirme çağrısı yaptığı kaydedildi.