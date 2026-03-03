ABD-İsrail ile İran savaşında dördüncü gün: İran'da can kaybı 787'ye yükseldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin ABD’nin İsrail’in saldırı düzenleyeceğini öğrendikten sonra olası misillemelere karşı Amerikan güçlerini korumak amacıyla cumartesi günü İran’a “önleyici” bir saldırı düzenlediğini söyledi.

ABD ordusu, operasyonların cumartesi günü başlamasından bu yana İran’da 1250’den fazla hedefi vurduğunu duyururken İran'da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Dün sabah saatlerinde çatışmaların Lübnan'a doğru kaymasıyla İsrail'le Hizbullah arasındaki karşılıklı ateş başlamıştı. Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD saldırılarının "tüm hedeflere ulaşılana kadar tam güçle süreceğini" ve "muhtemelen 4 ila 5 hafta devam edeceğini" söyledi. Trump daha sonra “çok daha uzun süre” devam etmeye hazır olduğunu ekledi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

11:58 Can kaybı 787'ye yükseldi

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 232 kişi artarak 787'ye yükseldiğini duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılayı tarafından dün açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

11:23 İsrail: İran saldırılarının başlamasından bu yana bin 50 kişi yaralandı

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın cumartesi gününden bu yana düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda toplamda bin 50 kişinin yaralandığını belirtti.

İran, İsrail ile ABD'nin başlattığı saldırılara misilleme saldırılarla cevap veriyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın düzenlediği misilleme saldırıları sonucunda son 24 saat içinde 289 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, yaralılardan 19'unun sağlık durumunun orta seviyede olduğu aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca İran'ın cumartesi gününden bu yana sürdürdüğü misilleme saldırıları nedeniyle toplam bin 50 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan 120'sinin hala hastanede tedavi altında olduğu, bu sayının 21'inin sağlık durumunun orta seviyede olduğu ifade edildi.

10:29 ABD'den 5 ülkedeki personeline 'ülkeden ayrıl' talimatı

ABD'nin, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, güvenlik durumu nedeniyle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, bölgesel gerilimlerin hızla tırmanmasıyla birlikte, acil durum dışındaki devlet personelinin ve aile üyelerinin Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılması talimatı verildi.

Bu ülkelere seyahat edilmeme uyarısının yinelendiği açıklamada, söz konusu ülkelerden ayrılmayanların durumun kötüleşmesi halinde alternatif plan hazırlamaları gerektiği belirtildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin tedbir amaçlı rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı kaydedildi.

10:47 Kanada, güvenlik endişesi nedeniyle Riyad Büyükelçiliğini kapattı

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği, bölgedeki mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

Büyükelçilik tarafından X'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mevcut güvenlik durumu nedeniyle Riyad'daki Kanada Büyükelçiliği bugün kapalıdır." ifadesi kullanılarak, yüz yüze randevuların da 6 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi.

10:46 Pakistan'daki ABD Büyükelçiliği ile konsolosluklarındaki vize randevuları askıya alındı

Pakistan'da ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevuları askıya alındı.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği, X üzerinden vize işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevularının askıya alındığı ve bu uygulamanın 6 Mart’a kadar süreceği belirtilerek bu karara "mevcut güvenlik durumu" neden gösterildi.

1 Mart'ta ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi, Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde protestolara yol açmıştı.

Karaçi kentinde, 1 Mart’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Başkent İslamabad’da düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ise 2 kişi ölmüş, 30’dan fazla kişi yaralanmıştı.

Gilgit-Baltistan bölgesinde Birleşmiş Milletler ofislerine yönelik saldırılar sonrasında çıkan olaylarda da 12 kişi yaşamını yitirmiş, 80’den fazla kişi yaralanmıştı.

Lahor'da düzenlenen bir gösteriye polis müdahale ederken Peşaver'de ise göstericilerin ABD Konsolosluğu'na yürüyüşü engellenmişti.

10:23 İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı

İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı.

09:57 Tahran'da patlamalar

İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

Tahran’ın Pardis ve Demavend bölgelerine ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları tarafından en az 10 füze saldırısı düzenlendiği, İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde savaş uçakları Tahran'ın çeşitli bölgelerini hedef aldı.

Öte yandan yerel basında İsfahan kentinde de patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, saldırıların kentin hangi bölgelerine gerçekleştirildiği hakkında resmi açıklama yapılmadı.

09:48 Trump, mühimmat stoklarının "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stoklarının "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadığını belirterek silahlardan "neredeyse sınırsız bir stoka sahip" olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stokları hakkında açıklamada bulundu.

ABD'nin orta ve üst orta seviyedeki mühimmat stoklarının "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadığını belirten Trump, silahlar konusunda "neredeyse sınırsız bir stoka sahip" olunduğunu ifade etti.

Trump, sadece bu malzemelerle "sonsuza kadar ve çok başarılı bir şekilde" savaşların sürdürülebileceğini ancak yine de stok konusunda istenilen noktada olunmadığını ekledi.

Çok sayıda ek yüksek kaliteli silahın başka ülkelerde depolandığını vurgulayan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ABD'nin parasını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye vermekle suçladı.

Trump, ayrıca Demokratların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıyı eleştirdiğini aktararak bu eleştirinin kendisine yönelik olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

09:39 ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı

ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini "bölgesel gerilimler nedeniyle" geçici olarak kapattı.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçilğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliğinin rutin faaliyetlerine ne zaman yeniden başlayacağının bildirileceği kaydedildi.

09:37 Hizbullah, İsrail'e İHA ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıkladı

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki Miron Üssü'nün yerel saatle 06.30'da kamikaze İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah ayrıca, eş zamanlı olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Nafah Üssü'nün de çok sayıda füzeyle vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a 2 Mart'tan bu yana yoğun hava saldırıları düzenliyor.

09:16 İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir radyo binasını vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'de yer alan Nur Radyosu'nun bulunduğu binayı hedef aldı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyon kanalının binasını vurmuştu.

08:47 İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

08:45 İran'ın misilleme saldırılarında Katar ve BAE'den "görüntü paylaşmama" uyarısı

Katar, hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran'dan düzenlenen saldırılar veya bu saldırılara müdahale edilmesi sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinde toplanılmaması gerektiği belirtildi.

Olay yerlerinden ve saha gelişmelerinden görüntü çekip sosyal medyada paylaşılmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun yasal sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Bu tür eylemlerin, yetkililerin çalışmalarına engel olduğu ve hızlı müdahaleyi akamete uğrattığı ifade edildi.

BAE'de bilinmeyen kaynaklardan paylaşılan içeriklere yasal sorumluluk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığından yapılan açıklamada, kafa karışıklığına yol açtığı ve toplumun güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bilinmeyen kaynaklardan dolaşıma giren söylenti ve bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Resmi kaynaklardan bilgi edinmenin önemine dikkati çekilen açıklamada, bilinmeyen kaynaklardan içerik yayınlamanın ve paylaşmanın yasal sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bilinmeyen kaynaklardan içerik paylaşan veya bunu yeniden yayınlayan herkes, bu içeriği oluşturan kişi olmasa bile, ilgili mevzuata göre yasal sorumluluğa tabi tutulacaktır." ifadesi kullanıldı.

07:57 İran Devrim Muhafızları: Bahreyn'deki ABD hava üssünün ana komuta binası hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının hedef alındığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat 4" operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, Bahreyn'de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.

Misilleme saldırılarında isabet olup olmadığına ilişkin Bahreyn makamlarından açıklama yapılmadı.

07:53 İsrail, Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Dahiye’nin çeşitli noktalarına şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 2 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

07:43 ABD basını: Trump, İran'a yönelik saldırılar konusunda Kongreye bildirim gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi.

FOX News'ün ulaştığı mektuba göre, Trump, Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e gönderdiği bildirimde, saldırılarda ABD kara unsurlarının kullanılmadığını ve operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlandığını savundu.

Trump, mektubunda, talimatı üzerine ABD güçlerinin İran'daki çok sayıda hedefe hassas saldırılar düzenlediğini, gerekmesi halinde ilave adımlar atmaya hazır olunduğunu ifade etti.

ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.

Trump, "Yönetimimin İran'ın kötü niyetli davranışlarına karşı diplomatik bir çözüm bulmak için defalarca çaba göstermesine rağmen, ABD’ye ve müttefikleri ile ortaklarına yönelik tehdit katlanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.

Haberde, söz konusu bildirimde Trump'ın, bu askeri adımı ABD çıkarlarını koruma sorumluluğu çerçevesinde attığını belirttiği aktarıldı.

07:19 İsrail'den Lübnan'da 59 noktaya saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

07:14 Netanyahu, İran’a yönelik saldırılara mecbur kaldıklarını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına İran’a karşı başlatılan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın geçen yaz vurulan nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başlaması nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldıklarını savunan Netanyahu, "Şimdi harekete geçmek zorunda kalmamızın nedeni, nükleer tesislerine ve balistik füze programlarına yaptığımız saldırılardan sonra yeni tesisler inşa etmeye başlamalarıydı. Balistik füze ve atom bombası programlarını aylar içinde dokunulmaz hale getirecek yeraltı sığınakları inşa etmeye başladılar" ifadelerini kullandı. Adım atılmaması halinde çok geç olacağını söyleyen Netanyahu, "Şimdi bir önlem alınmasaydı, gelecekte de önlem alınamazdı" dedi.

"Sonsuz değil, hızlı ve kararlı bir savaş olacak"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı sonsuz bir savaş yürüttüğü iddialarını reddeden Netanyahu, "Sonsuz bir savaş olmayacak. Çünkü İran'daki bu terör rejimi kuruluşundan bu yana en zayıf noktasında" diye konuştu. Netanyahu, İran’a yönelik operasyonun "hızlı" ve "kararlı" olacağını söyledi. Orta Doğu'daki sorunların yüzde 95'inin İran'dan kaynaklandığını öne süren Netanyahu, rejimin düşmesinin İsrail ile Arap ve Müslüman komşuları arasında barışa zemin hazırlayabileceğin söyledi. Netanyahu, "ABD-İsrail’in ortak operasyonları hayalini bile kurmadığımız bir barış çağına öncülük edecek" iddiasında bulundu.

"Trump doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor"

İsrail'in ABD'yi İran'la savaşa çektiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Netanyahu,"Bu saçmalık. Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. Amerika için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Ayrıca gelecek nesiller için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor" diye konuştu.

07:10 İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır" dedi.

İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.

İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir" diye konuştu.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarının sorulması üzerine İravani, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." yanıtını verdi.

İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

06:38 İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi ateş açarak yaraladı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ile Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'ya baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamalarda, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'nda 1, Kalandiya'da da 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

06:22 İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Muttaki telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Emir Han Muttaki, telefon görüşmesinde ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdi.

Muttaki görüşmede, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına ve hükümetine taziye dileklerini iletti.

ABD ve İsrail’in İran’a askeri saldırılarını kınayan Muttaki, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Erakçi ise taziye mesajı için teşekkür ederek, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin son gelişmeler hakkında Afgan mevkidaşına bilgi verdi.

ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar ve spor salonlarına saldırılar düzenlediğini belirten Erakçi, İran’ın saldırılara karşılık verme kararlılığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim de ele alındı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki, Pakistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin son durumu aktarırken, Erakçi, Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

06:10 Suudi Arabistan, iki kentte 8 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, X hesabından açıklama yaptı.

Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğu ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında gece geç saatlerde tespit edilen füze ve İHA'lara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, füze ve İHA'ların nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

06:02 İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.

05:54 İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 1 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan bir füzeye ait şarapnel parçalarının Tel Aviv'e düştüğü, saldırının 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise İran'dan gelen son füze dalgası nedeniyle ülkenin kuzeyi ve orta kesiminde 40 dakika boyunca sirenlerin çaldığı kaydedildi.

05:32 Kuveyt: İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana 27 ordu mensubu yaralandı

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı bölgede düzenlediği misilleme saldırılarının başından bu yana Kuveyt ordusu mensubu 27 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Kuveyt hava sahasında 178 balistik füze ile 384 İHA tespit edildiğini aktaran Atvan, bunların etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Atvan, silahlı kuvvetlerin yüksek teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydederek, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere resmi kaynaklardan bilgi alma ve sosyal medyada asılsız haber ve videolar yaymama çağrısı yaptı.

05:28 Erbil Havalimanı'nda şiddetli patlama sesleri

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, yerel medyada, Erbil’de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA’nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

05:18 ABD, İran’a yönelik saldırıların yeni görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTOM) İran’a karşı gerçekleştirilen Epic Fury Operasyonu’na (Destansı Öfke Operasyonu) ait yeni görüntüler yayınladı. Yapılan açıklamada, İran’ı hedef alan saldırıların büyük bir dikkatle gerçekleştirildiği belirtilerek, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumunda" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ABD’nin bölgeye bir nesilden bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yaptığı belirtilerek, ABD’ye ait hava ve deniz unsurlarının görüntüleri paylaşıldı.

04:55 İsrail ordusundan Beyrut’a yeni hava saldırısı tehdidi

İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail’in Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıklamıştı.

04:51 Katar, ordunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükendiği haberlerini yalanladı

Katar Uluslararası Medya Ofisi, Amerikan Bloomberg kanalının "Katar ordusunun envanterindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükendiği" haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Katar ordusunun elindeki Patriot füze savunma sistemlerinin tükenmediği ve yeterli miktarda bulunduğu ifade edildi.

Katar ordusunun, ülkeyi dış tehditlere karşı savunma yeteneğini defalarca gösterdiği ve tüm Katar vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, resmi kaynaklardan doğrulama yapılmadan bu tür yanlış bilgilerin yayınlanmasının, özellikle bölgede hızlı gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde son derece sorumsuz bir davranış olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bu yanlış bilginin derhal düzeltilmesi için yasal seçenekler de dahil olmak üzere tüm yolların değerlendirileceği kaydedildi.

04:41 ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak" dedi.

ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Rubio, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.

Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle acil bir tehdit vardı. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde, ki (İsrail tarafından) saldırıya uğrayacağına inanıyorduk, onların hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk. Biz de oturup yanıt vermeden önce saldırıyı sindirmeyecektik." diye konuştu.

Rubio'nun, İsrail'in İran planları ile ilgili sözleri ise "İran'la savaşa ABD'yi İsrail mi teşvik etti" yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

Rubio'dan itiraf gibi İsrail açıklaması

İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden Rubio, şunları söyledi:

"Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik."

Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia ederek, buna karşılık ayda yalnızca 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini vurguladı ve İran’ın füze üretim sistemlerine işaret etti.

Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar." yanıtını verdi.

İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Rubio, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.

04:11 İran Devrim Muhafızları Ordusu: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

04:01 Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.

03:56 Katar, İran'dan gelen 145 hava unsurundan 127'sinin engellendiğini açıkladı

Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve söz konusu unsurlardan 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 127 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

03:50 Katar, kamu çalışanlarının uzaktan çalışma uygulamasını uzattı

Katar, bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için uzaktan çalışma uygulamasının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için 1 ve 2 Mart'ta uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi yönünde alınan kararda güncellemeye gidildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki emre kadar bakanlıklar ile diğer devlet ve kamu kurumlarındaki çalışanların uzaktan çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada askeri, güvenlik ve sağlık sektörlerindeki çalışanların yanı sıra iş yerinde bulunmaları gereken kişilerin bu karardan muaf olduğu aktarıldı.

03:38 Katar Savunma Bakanlığı: İran'dan gelen 2 balistik füze etkisiz hale getirildi

Katar Savunma Bakanlığı, ülke topraklarını hedef alan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yüksek hazırlık seviyesi ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde ülke içindeki çeşitli bölgeleri hedef alan 2 balistik füzenin başarıyla önlendiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tehdidin tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlar doğrultusunda derhal müdahale edildiği ve 2 füzenin de Katar hava sahasına ulaşmadan önce imha edildiği bildirildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kabiliyet ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar, ülkede ikamet edenler ve ziyaretçilere sükunetlerini koruma, yetkili güvenlik makamlarının talimatlarına uyma, söylentilere itibar etmeme ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenme çağrısında bulunuldu.

03:10 BAE, İran'dan fırlatılan balistik füzeleri engellediğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), X hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

02:57 Irak ordusu, Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracını düşürdü

Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, pazartesi akşamı Musul Barajı yakınlarında uçuş yapan yerli yapım bir insansız hava aracını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin, kritik noktaları güvence altına almak, sabotajı önlemek ve Irak halkının çıkarlarını korumak için önlemler almaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, İran destekli Şii İslamcı grupların oluşturduğu Irak'taki İslami Direniş Örgütü, yaptığı açıklamada, 1-2 Mart'ta onlarca insansız hava aracı kullanarak "Irak ve bölgedeki Amerikan üslerini" hedef alan 23 "operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak'taki bu saldırılar, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı gerçekleşti.

02:51 İsrail, Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

02:41 İsrail'in saldırılarına karşı Lübnan'daki Hizbullah ve İran'dan eş zamanlı misilleme

Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.

İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları gün boyunca devam etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in çeşitli bölgelerine doğru ateşlenen füzeler tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, alarmların devreye girdiği, cep telefonlarına önlem amaçlı talimatların gönderildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

AA Kudüs muhabiri de İsrail'in kuzeyi ve merkez bölgesi ile işgal altındaki Filistin topraklarında alarmların devreye girdiğini, yine işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Öte yandan, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan en az 10 roketin fırlatıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta bir önleyici füze parçasının yola düştüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırganlığının, suikastların ve yıkımın bu şekilde devam edemeyeceği belirtilerek, sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusundan Hizbullah tarafından atılan roketlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığı duyuruldu.

02:35 ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden ayrılma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bakanlığın Orta Doğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi.

Namdar, Orta Doğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı.

Paylaşımda yer verilen görselde ilgili ülkelerin Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğu belirtildi.

01:58 Trump, JCPOA'dan 2018'de çekilmeseydi İran'ın çoktan nükleer silahı olacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de ilk başkanlık döneminde İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tek taraflı çekilmeye karar vermeseydi, Tahran'ın nükleer silaha üç yıl önce sahip olacağını iddia etti.

Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2015'te imzalanan JCPOA'dan 2018'deki tek taraflı çekilme kararını savundu.

JCPOA'yı "korkunç" ve "şimdiye kadar giriştikleri en tehlikeli işbirliği" şeklinde nitelendiren Trump, ilk döneminde anlaşmayı tek taraflı feshetmeseydi "İran'ın nükleer silahlara üç yıl önce sahip olacağını" öne sürdü.

Trump, bu konuda eski Başkan Barack Obama ve onun döneminde Başkan Yardımcısı görevindeki eski Başkan Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini ifade etti.

JCPOA, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların hafifletilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

01:52 İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu alanı hedef aldı

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (İRİB) bulunduğu alanı hedef aldı.Bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran’a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

01:49 ABD'nin İran'a saldırılarında askeri kaybının tamamı Kuveyt'te gerçekleşti

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarındaki askeri kayıplarının tamamının Kuveyt'te gerçekleştiği bildirildi.

CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.

Pentagon, aile yakınlarına haber verilme süreci henüz tamamlanmadığı için söz konusu Amerikan askerlerinin kimliklerini henüz açıklamadı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarının devam ettiği" bilgisini paylaştı.

CENTCOM, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran'la ABD arasında devam eden çatışmalarda ölen Amerikalıların sayısının, daha önce kayıp olan 2 askerin cesedinin bulunmasının ardından 6'ya yükseldiğini bildirmişti.

00:58 İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran’da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Öte yandan AA İran muhabiri, Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.