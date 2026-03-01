ABD - İsrail ile İran savaşında ikinci gün | ABD ordusu, Umman Körfezi'nde İran gemisini batırdı

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN GELİŞMELER

19:00 Netanyahu: Saldırılar daha da artacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Tahran'a artan yoğunlukta saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, bu saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun, İran'a saldırılarda gücünü daha önce hiç olmadığı kadar kullandığını, ABD ile işbirliğinin "kırk yıldır yapmak istedikleri şeyi" yapmalarını sağladığını ifade etti.

18:43: Trump: 48 İranlı komutanı öldürdük

ABD Başkanı Donal Trump, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "48 İranlı komutanı öldürdük. Her şey çok güzel gidiyor. Elde ettiğimiz başarı inanılmaz." dedi.

18:32 ABD: Lincoln uçak gemimiz vurulmadı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü vurduğu iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığı iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada, "İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln'ü balistik füzelerle vurduğunu iddia ediyor. Yalan. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile." ifadesine yer verildi.

Lincoln uçak gemisinin İran'a yönelik saldırılara katılmaya devam ettiği belirtildi.

18:17: ABD ordusu: 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı



ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

18:10: İsrail'den İran'a yeni saldırı

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Waweya, “Tahran’ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı.” ifadesini kullanırken “tehditleri engelleme çabalarının” da devam ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in açıklamalarının ardından AA İran muhabiri, ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İranlı yetkililer, yeni saldırı dalgasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

17.47: ABD ordusu İran gemisini batırdığını duyurdu

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde “İran ordusuna ait bir korveti vurduğunu ve korvetin batmaya başladığını” açıkladı.

CENTCOM: "İran’a ait bir Jamaran sınıfı korvet, ABD güçleri tarafından vuruldu. Gemi şu anda Umman Körfezi’nde batıyor."

17.23: BAE: İran'dan gönderilen 2 İHA Fransız askeri üssüne isabet etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'deki es-Selam Deniz Üssü'ndeki bir depoya İran'dan gönderilen 2 İHA'nın isabet ettiği aktarıldı.

İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı.

17.06: İran: ABD uçak gemisini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.

Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı.

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde, saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletip son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 1, 2026

17.09 Ülkenin yeni dini lideri bir veya iki gün içinde seçilecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkenin yeni dini liderinin bir veya iki gün içinde seçileceğini açıkladı.

16.43: Pezeşkiyan: Düşman üslerini eziyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir video mesaj paylaştı.

Pezeşkiyan, "Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacağız" dedi. Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nin bugün itibarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Pezeşkiyan, "Aziz liderimiz Hamaney, habis Amerikan-Siyonist ittifakı eliyle şehit edilmiştir. Lider'in yolunu güçle sürdüreceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz düşmanların üslerini eziyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı "İran Silahlı Kuvvetleri düşmanları umutsuz bırakacak" ifadelerini kullandı.

16.37: BAE: İran 165 füze firlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana yabancı uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkeye gönderilen 165 balistik füze ile 541 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

İran saldırılarının ikinci gününde BAE Hava Kuvvetlerinin, 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 balistik füzenin denize düştüğü aktarıldı. Açıklamada, 2 seyir füzesi ve 311 İHA'ya müdahale edildiği ve 21 İHA'nın sivil noktalara isabet ettiği belirtildi.

BAE'ye 541 İHA'nın gönderildiğinin tespit edildiği, 506'sının imha edildiği, kalan 35'inin ise BAE topraklarına düştüğü aktarılan açıklamada, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi.

16.35: "Ahmedinejad öldürüldü" iddiası

İsrail basını, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın öldürüldüğünü iddia etti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün sabah başlattığı operasyonda, İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yetkili hayatını kaybetti.

İsrail basını, saldırı düzenlenen bir konutun da Ahmedinejad'ın evi olduğunu iddia etti.

16:05: Kuveyt'te bir kişi öldü

Kuveyt Sağlık Bakanlığı İran'ın saldırılarında bir kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

15.50: İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı: 20 yaralı

İran’ın İsrail’in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 20’den fazla kişi yaralandı.

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait bir balistik füzenin Beit Shemesh’e isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, 20’den fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

15.20: Çin'den sert tepki

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede ABD ve İsrail'in, müzakereler sürerken İran'a saldırmasının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini kaydederek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından çatışmanın Körfez bölgesine sıçradığı ve Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir uçuruma sürüklendiğine dikkati çeken Vang, Çin'in bu durumdan endişeli olduğunu ifade etti.

Vang, Çatışmanın yayılması ve gerilimin kontrol edilemeyecek bir noktaya tırmanmasının önüne geçmek için askeri eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ülkelerini savunduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktığını ifade eden Vang, diyaloğa ve müzakerelere dönüşün gerekli olduğunu vurguladı.

Vang, tüm tarafların barışı savunması ve diğerlerini diyalog ve müzakere yoluna dönmeye teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Tek taraflı eylemlere karşı ortak bir tepkinin gerektiğini hatırlatan Vang, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

15.40: İran saldırısı sonrası Papa 14. Leo ilk kez konuştu

Geleneksel pazar duasını yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime değinerek, "Orta Doğu'da ve İran'da bu dramatik saatlerde yaşananları derin endişeyle takip ediyorum. İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir" dedi.

Papa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük boyutlarda bir trajedi ihtimali karşısında, ilgili taraflara şiddet sarmalını onarılamaz bir uçuruma dönüşmeden önce durdurmaları yönünde ahlaki sorumluluk üstlenmeleri için yürekten çağrıda bulunuyorum. Diplomasi yeniden rolünü bulsun ve adalet temeline dayanan barışçıl bir birlikte yaşamı arzulayan halkların iyiliği desteklensin. Barış için dua etmeye devam edelim."

Papa 14. Leo, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmadan da kaygı verici haberlerin geldiğini dile getirerek, tarafların diyaloğa acilen geri dönmesi çağrısı yaptı.

15.28: Meşhed kentindeki bir askeri birlikte patlama meydana geldi

Mehr Haber Ajansı, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi yakınlarındaki bir askeri birlikte patlama meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Tahran'da sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların yanı sıra Tebriz, Kerec ve Urumiye kentlerinde de patlama seslerinin geldiği belirtiliyor.

15.24: Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri kaynaklarının aktardığına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

14:55 İsrail Savunma Bakanı Israel Katz: Saldırılar için kesintisiz hava harekatı yürütülecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Tahran'daki ‘Tornado’ hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz hava harekatı yürütülecek” dedi.

Katz, “İlk kez ‘Aslan Kükremesi’ operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri uçakları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim onayladığım IDF planına uygun olarak, Tahran semalarında ‘saldırmaya hazır’ pozisyonunda, Tahran'ın merkezindeki rejim ve baskı hedeflerine yönelik güçlü bir saldırı gerçekleştirdi. Şu andan itibaren, Tahran'daki ‘Tornado’ hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz bir hava harekatı yürütülecektir” ifadelerini kullandı.

14.50: İsrail ordusu, İran'a ait iki savaş uçağını imha ettiğini duyurdu

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen uçakların F-5 ve F-4 tipi savaş uçakları olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, İran'ın batısındaki Tebriz havaalanında kalkışa hazırlanan F-5 ve F-4 tipi 2 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırının İran Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini ve ülkenin hava savunmasını zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

14.35: Irak, hava sahasını kapatma süresini uzattı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 24 saat daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan açıklamaya göre, saldırıların devam etmesi nedeniyle Irak hava sahası 24 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin pazartesi günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları kınayarak, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

14.25: Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankeri vuruldu

İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.

14.10: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı bildirildi. Saldırıyı İran devlet televizyonu duyurdu. İran'dan İsrail'e füze ve İHA atışlarının yeniden başladığı kaydedildi.

13.45: Geçici liderlik konseyi üyeleri belli oldu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek. İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

13.35: İsrail, İran'da üst düzey 40 komutanı öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'da 40 üst düzey komutanı öldürdüğünü iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de ölenler arasında olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun dün saldırıların başlatılmasının hemen ardından istihbaratın yönlendirmesiyle Tahran'ın çeşitli bölgelerindeki toplantılara düzenlenen saldırılarda 7 İranlı liderin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İran güvenlik liderliğinin en üst düzey askeri yetkililerinin de aralarında bulunduğu 40 üst düzey komutanın öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiği ve başkent Tahran semalarında hava üstünlüğü sağladığı ileri sürülerek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

13.30: Tahran’a yönelik saldırılar devam ediyor

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'a yönelik hava saldırıları devam ederken kentte çok sayıda yeni patlama meydana geldi.

Saldırılar sonucu Tahran’ın birçok farklı bölgesinden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

13.24: Putin, Pezeşkiyan'a baş sağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail ortak saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a başsağlığı dileklerini iletti.

Putin, Hamaney ve aile üyelerinin öldürülmesinin “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden alçakça bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'a gönderdiği notta, "İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Lideri Ali Hamaney ve aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili olarak derin taziyelerimi kabul edin. Bu cinayet, insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını alaycı bir şekilde ihlal ederek işlenmiştir" dedi.

12.45: Hamaney'in yerine geçici olarak geçen isim açıklandı

Ayetullahlardan oluşan Meclis-i Hobregan üyeleri Tahran'da yeni Rehber (Veliyyi Fakih'i) seçmek için toplandı.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni dini liderin, eski cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olabileceği iddia ediliyordu. İran'da Hamaney yerine getirileceği yorumlarının yapıldığı bir diğer kişi ise Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni’ydi.

Gözler yeni dini lider için İran'a çevrildi. Ve beklenen açıklama geldi.

İran medyası, Ayetullah Arafi'nin Hamaney'in yerine geçici olarak atandığını açıkladı.

12.36: Kudüs'te sirenler tekrar devreye girdi

İran'ın İsrail'e saldırılar düzenlemesiyle Kudüs'te sirenler tekrar devreye girdi. Saldırıların ardından hava savunma sistemi devreye girdi.

12.20 İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD-İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti.

YESTERDAY IRAN FIRED MISSILES AT THE UNITED STATES AND ISRAEL, AND THEY DID HURT. TODAY WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT THEY HAVE NEVER EXPERIENCED BEFORE. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026

Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

12.13: Saldırı anına dair görüntüler paylaşıldı

İsrail, İran'a düzenlediği saldırının görüntülerini paylaştı.

12.11: Tahran'daki Kızılay binası ve hastanelerin çevresi vuruldu

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırılara ait görüntülerde, Tahran'daki Kızılay yerleşkesinin saldırılar sonrasında ağır dumanla kaplandığı görüldü.

12.10: Pezeşkiyan açıklama yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran dini liderine suikast nedeniyle intikam ve misilleme bir görev ve meşru haktır. Bu, başta Şiiler olmak üzere dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlara karşı açık savaş ilanıdır" dedi.

İran'ın cumhurbaşkanı yardımcısı ise tüm bakan ve valilere ülkenin savaşa rağmen kesintisiz yönetilmesi talimatı verdi.

12.01: Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı hayatını kaybetti

İran basını, ABD-İsrail saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Rızayan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

12.00: Meşhed Havalimanı vuruldu

İran medyası, Meşhed Havalimanı'nın vurulduğunu yazdı.

11.59: Netanyahu, binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Netanyahu, sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadeleriyle savundu.

11.55: İran Devlet Televizyonu vuruldu

İsrail'in başlattığı saldırılarda İran devlet televizyonunun vurulduğu açıklandı.

11.45: İsrail'den İran'a geniş saldırı dalgası

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

IDF'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

"Aslanın Kükremesi Operasyonu'nda İlk Kez" ifadeleriyle yapılan açıklamada, "İsrail Ordusu, İran terör rejiminin hedeflerini Tahran'ın kalbinde vurdu. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğü sağlamak ve Tahran'a giden yolu açmak amacıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi" denildi.

11.35: Dubai'de iki kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dubai hükümeti basın ofisi, hava savunma sistemleri tarafından engellenen İHA'ların parçalarının Dubai'de iki evin avlusuna düştüğünü açıkladı.

Olayda iki kişinin yaralandığı ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede duyulan seslerin, başarılı şekilde gerçekleşen operasyonlardan kaynaklandığı aktarıldı.

11.20: Peş peşe patlamalar duyuluyor

İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

10.33: Hamaney'in ölümü ile Irak'ta üç günlük yas ilan edildi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta üç günlük yas ilan edildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İran halkına başsağlığı dileyen Avvadi, Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta üç günlük yas ilan edildiğini belirtti.

10.20: Yeni komutan belli oldu

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur'un ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından Tümgeneral Ahmed Vahidi, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı olarak atandı.

10.07: İran Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı öldürüldü

İran devlet televizyonu, İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de saldırılarda öldüğü belirtildi.

Ayrıca saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirilmişti.

09.50: Liderlik Konseyi bugün kuruluyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonuna konuştu. Ali Hamaney'in ölümü sonrası lider kim olacak tartışmaları başlayan İran'da geçici bir liderlik konseyinin bugün kurulacağını açıkladı.

Laricani, ABD ve İsrail'in İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalıştığını söyledi ve "ayrılıkçı gruplar harekete geçerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalırlar" diye konuştu.

09.11: İran Meclis Başkanı, Trump ve Netanyahu'ya seslendi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Hamaney'in öldürülmesinin ardından görüntülü taziye mesajı yayımladı.

Kalibaf, "Trump, Netanyahu ve tüm işbirlikçileri ile bu iki kirli katilin unsurlarına söylüyorum: Kırmızı çizgimizi aştınız ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu, bizim için sadece varoluşsal bir savaş değil aynı zamanda bastırılmış bir öfkedir ki nihai intikam zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını dile getiren İran Meclis Başkanı, önceden Hamaney'in muhtemel ölümü sonrası için planlama yapıldığını belirtti.

8.25: Trump: Hiç görülmemiş bir güçle onlara karşı geleceğiz

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Trurth üzerinden İran'ı tehdit etti.

İran'ın yeni saldırılar yapacağını açıklamasının ardından Trump, "Bunu yapmamaları iyi olur eğer yaparlarsa daha önce hiç görülmemiş bir güçle onlara karşı geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Parlamentosu sözcüsü Kalibaf da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı.

Kalibaf, iki liderin de "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve bunun hesabını vereceklerini" söyledi.

Kalibaf, İran devlet televizyonunda Hamaney sonrası senaryoları da ele aldı ve "Hamaney'in yolundan devam edeceğiz" dedi.

06.04: İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacak

İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

05.00: Trump: Dünya için harika bir gün

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün" sözleriyle nitelendirdi.

Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az" dedi.