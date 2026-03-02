ABD - İsrail ile İran savaşında üçüncü gün | İran, Natanz nükleer tesisinin vurulduğunu duyurdu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran saldırısı üçüncü gününde devam ediyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'a yönelik saldırıda öldürülmesinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken Lübnan'daki İran destekli grup olan Hizbullah da misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava araçları fırlattı.

Orta Doğu’da uzun süredir Tahran’ın başlıca müttefiklerinden biri olan Hizbullah, saldırıyı İsrail’in Hamaney’i öldürmesine ve Lübnan’a yönelik sürekli İsrail ihlallerine karşılık olarak başlattığını duyurdu. İsrail de Hizbullah'a yönelik misilleme saldırısında bulundu.

Öte yandan İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

İran, müzakerelere kapıyı kapattı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

13:15 Üç devrim muhafızı hayatını kaybetti

İran ordusundan üç üst düzey Devrim Muhafızı ve beş asker hayatını kaybetti.

12:35 Katar: Bu alçakça bir saldırı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

Katar'dan yapılan açıklamada, "İran halkımıza yönelik açık saldırısının bedelini ödemeli, bu alçakça saldırıya karşılık vermeden geçilemez. En sonunda bu kriz diyalog yoluyla çözülmeli. Şu an için İran hükümetiyle bir temasımız yok" açıklamasını yaptı.

12:22 İsrail, Beyrut'u vuruyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gece geç saatlerde Beyrut ve ülkenin güneyindeki bazı bölgelere saldırılar başlatan İsrail ordusu, Dahiye'yi yeniden hedef aldı.

Hava saldırısının ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırıda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığını ileri sürdü.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında sabahtan bu yana alçak irtifada uçuş yapıyor.

12:10 İran: Nükleer tesisimize saldırı oldu

İran, "ABD ve İsrail dün Natanz nükleer tesisimize saldırdı" bilgisini paylaştı.

12:07 Sınır karakollarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 41 asker öldü

Tesnim Haber Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 asker hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıların, ülke sınırlarını istikrarsızlaştırmak ve sınır hattında güvenlik zafiyeti oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

11:33 Can kaybı 555'e yükseldi

İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

11:28 İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 27 sivil öldü

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Doğu Azerbaycan eyaletinde şu ana kadar 27 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Doğu Azerbaycan Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Son 2 gün içinde, Tebriz, Serab, Merage ve Şebester ilçelerindeki çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda 27 sivil yaşamını yitirdi" dedi.

İranlı yetkili, bunlardan 15'inin dün Merage'ye yapılan saldırıda öldüğünü kaydetti. Öte yandan Senendeç'e düzenlenen hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü belirtildi.

11:17 İsrail Ordu Sözcüsü'nden açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan'a kara harekatını değerlendiriyoruz. Tüm seçenekler masada. Hizbullah lideri bir hedef, ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

11:16 İran Ordusu: ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü'nü füzelerle hedef aldık

İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun 6'ncı duyuru metnini yayımladı.

Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

11:15 İran'ın misilleme saldırısında ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği hedef alındı

İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi. ABD Büyükelçiliği, Kuveyt'teki vatandaşlarına "elçiliğe gelmeyin" uyarısı yayınladı.

Görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti.

Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğe gelmeyin"

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.

Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

11:14 İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah Genel Sekreteri'ne "açık hedef" tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'dan İsrail'e saldırı düzenlendiği iddiasıyla Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ileri sürerek, hareketin Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceğini" savundu.

ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול.



מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע.



לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 2, 2026

İsrailli Bakan, "İran'ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi" ifadesini kullandı.

Ekim 2023 öncesi çatışma şartlarına geri dönmeyeceklerini savunan Katz, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerini aktardı.

Katz, İran halkını yönetimi devirmek için ayaklandırmanın temel hedefleri arasında olduğnu ifade etti. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın "önemli liderlerinin" hedef alındığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.

11:08 Suudi Aramco tesislerine İHA saldırısı

Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı’ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının, sabah saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından başladığı belirtildi.

Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

11:06 İran'dan İsrail'e saldırı

İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv, Hayfa ve Doğu Kudüs’e saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

10:55 Kuveyt Ordusu: ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü

Kuveyt Ordusu'nun, sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu" ifadesi kullanıldı.

Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı aktarılan açıklamada, ABD'li mürettebatın sağlık kontrolü ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

ABD ordusuyla doğrudan koordinasyonun sürdüğü ve teknik uygulamaların gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uçakların düşme sebebinin belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

10:38 WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu

ABD ile İsrail’in, İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana 2 bin hedefi vurduğu bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre saldırılar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer, hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve fırlatma rampalarının yanı sıra istihbarat hedefleri ve komuta merkezlerini hedef aldı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana bu ülkedeki 2 bin hedefi vurdu.

İsrailli askeri yetkili de "ABD ve İsrail ordusunun, son birkaç ayda kapsamlı bir hedef listesi çıkarmak için binlerce saat birlikte çalıştıkları" bilgisini paylaştı.

10:14 ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında, Yezd eyaletindeki 6 askeri tesis hedef alındı

İran'ın Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani, ABD-İsrail saldırılarında Yezd eyaletine bağlı Erdekan ilçesinde 6 askeri tesisin hedef alındığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dehistani konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, "Bugün şafak vakti, Erdekan'daki 6 askeri tesis saldırıya uğradı. Ayrıca Yezd-Mehriz yolu üzerindeki bir hedef de ABD-İsrail hava saldırısına maruz kaldı" dedi.

Dehistani, saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapmadı. Tahran, Kerec ve Urumiye kentlerinde bugün patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

10:13 Kudüs'te sirenler çalıyor

İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırısının ardından Kudüs'te sirenler çaldı. Saldırının ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

10:10 Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin, düzenlenen operasyon öncesinde İran lideri Ali Hamaney'i aylarca yakından izlediği ve üst düzey yetkililerin aynı yerleşkede toplanmasını "fırsat" olarak değerlendirdiği belirlendi.

CNN'in operasyona ilişkin bilgi sahibi olan 5 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, aralarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da olduğu ABD ve İsrail istihbarat birimleri, Hamaney'in günlük rutinini, görüştüğü isimleri, iletişim yöntemlerini ve olası saldırı durumunda çekilebileceği noktaları uzun süre mercek altına aldı.

Yetkililer, istihbarat birimlerinin yalnızca Hamaney'i değil, İran'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerini de takip ettiğini, bu isimlerin nadiren aynı yerde bir araya gelmesi nedeniyle uygun zamanın beklendiğini belirtti.

İstihbaratın, takip sürecinde Hamaney'in gündüz kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma protokollerini bu saatlerde esnettiğini saptadığını aktaran yetkililer, bu nedenle normal şartlarda gece yapılması planlanan saldırının sabah saatlerine kaydırıldığını ifade etti.

Yetkililer, İranlı üst düzey görevlilerin Tahran'daki liderlik ofisi, cumhurbaşkanlığı ve ulusal güvenlik birimlerinin bulunduğu yerleşkede cumartesi sabahı ayrı noktalarda toplantı planlamasının istihbarat açısından "fırsat" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun hazırlık süreci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Aralık 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ı Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago ziyaretiyle hız kazandı.

Görüşmede Netanyahu, İran'ın balistik füze programını ilerlettiği ve nükleer kapasitesini yeniden canlandırmaya çalıştığına dair istihbarat paylaştı.

Trump, bu görüşmede İsrail'in füze tesislerini hedef alacak askeri hamlelerine destek vereceğini taahhüt etti.

09:58 İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'a günler sürecek saldırılar başlattıklarını duyurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını öne sürdü.

Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı.

Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini duyurmuştu.

ABD ile İsrail’in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

09:43 Erbil'de patlama sesleri

Reuters, Erbil Havalimanı üzerindeki üç SİHA'nın düşürüldüğünü aktardı.

09:42 Katar Hava Yolları uçuşları askıya almaya devam ediyor

Katar Hava Yolları, ülke hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların askıda kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Şirket, Katar makamlarının hava sahasının güvenli şekilde yeniden açıldığını ilan etmesinin ardından operasyonların yeniden başlatılacağını duyurdu.

09:40 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef almaya başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mahrune, Tayr Felsay ve Bazuriyye, Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.

09:23 Ramallah'ta siren sesleri

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde sirenler çaldı.

09:04 Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştüğü iddiası

Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Görüntülerde paraşütle indiği iddia edilen bir askerin sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

09:03 Axios: ABD ile İsrail, İran'a yönelik saldırıları bir hafta ertelemiş

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir hafta öncesinde planlandıkları ancak operasyonel aksaklıklar ve istihbari gerekçelerle erteledikleri öne sürüldü.

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üst düzey ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İsrail, İran'a 21 Şubat Cumartesi günü saldırmaya hazırlanıyordu.

Bir yetkili, saldırının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmediğini, başka bir yetkili de gecikmenin ABD kaynaklı olduğunu savundu.

Buna göre ABD, İsrail Savunma Kuvvetleri ile "daha iyi koordinasyon sağlanması" gerektiğini düşünerek operasyonel ve istihbari gerekçelerle saldırıları erteledi.

Yetkililere göre saldırılar, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğullarının, üst düzey İranlı yetkililerle her cumartesi katıldığı toplantıları hedef aldı.

Planlanan saldırı tarihinden gerçek saldırıya kadar İsrailli ve ABD'li yetkililerin, Hamaney'in konutundan yer altı sığınağına inmesi konusundaki endişelerinin giderek arttığı belirtildi. ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney'in yer altı sığınaklarına girmemesinin "sürpriz" olduğunu ifade etti.

Saldırının gecikmesinin, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen müzakereler için ek süre tanıdığı belirtildi.

İsrailli yetkili, Cenevre'deki müzakerelerin yalnızca yeni saldırı tarihine kadar vakit kazanmak amacıyla yürütüldüğünü, İranlıların "diplomasi yolunun hala açık olduğunu" düşünmeleri için yapıldığını iddia etti.

Başka bir İsrailli yetkili ise görüşmelerin samimi olduğunu, Cenevre'de ilerleme kaydedilmiş olması halinde saldırının erteleneceğini öne sürdü.

ABD'li yetkili, Cenevre'deki görüşmelerin ardından İran'ın ABD tarafından sunulan teklifi kabul etmediği, bunun üzerine zaten saldırı hazırlıklarını tamamlamış olan ABD ve İsrail'in harekete geçtiğini savundu.

08:58 Lübnan: İsrail'in saldırılarında 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurdu.

08:53 İsrail'den Lübnan'a saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidi

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini duyurdu.

İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak" tehdidinde bulundu.

08:48 İsrail ordusu: İran'a yeni hava saldırısı başlatıldı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattığını bildirdi.

İsrail ordusu, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceğini belirtti. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile başlatılan büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

08:39 İran'a saldırılarda ölen üst düzey komutanlardan 7'sinin daha isimleri açıklandı

İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.

Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

08:30 Türkiye- İran sınırında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına göre Ağrı’daki Gürbulak, Van’daki Kapıköy ve Hakkari’deki Esendere gümrük kapılarında olağan dışı bir durum bulunmuyor. Bu kapılarda ticari taşımacılığın, İran makamlarıyla koordinasyon içinde ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan güvenlik gerekçesiyle günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak askıya alındığı duyuruldu.

Mevcut uygulamaya göre İran vatandaşları Türkiye üzerinden ülkelerine dönüş yapabiliyor. Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının ise İran’dan Türkiye’ye girişine izin veriliyor.

08:26 Lübnan'da eğitime ara verildi

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da tüm özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güvenlik gerekçesiyle eğitime ara verildi.

08:16 Pakistan'da Hamaney'in öldürülmesiyle başlayan gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Gilgit-Baltistan bölgesinde gösteriler şiddetlendi.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldıran göstericiler, okul ve polis karakolunu da ateşe verdi.

Gilgit-Baltistan polisi, Skardu kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Polis, itidal çağrısı yaparak, kamu mallarının korunmasının bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezleri kapalı kalırken ticari faaliyetler askıya alındı.

08:03 Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Ülkenin yeniden savaş platformuna dönüştürülmesine izin vermeyeceğim

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesine devletin izin vermeyeceğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Avn, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından roket atılmasının ülkeyi bölgedeki tehlikeli askeri çatışmaların içine çekme riski taşıdığını, bunun devletin Lübnan’ı çatışmalardan uzak tutma çabalarını hedef aldığını söyledi.

İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını da kınayan Avn, Lübnan’ın yeniden "kendisiyle ilgisi olmayan destek savaşlarının platformu" haline getirilmesinin ülkeyi yeni risklerle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Herhangi bir olumsuz gelişmenin sorumluluğunun, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik tekrarlanan çağrıları dikkate almayan taraflara ait olacağını vurgulayan Avn, Lübnan devletinin böyle bir durumun tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ve Lübnan halkının da bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

07:53 İran müzakerelere kapıyı kapattı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında X hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای امریکایی است.

وی با عملکرد متوهمانه، شعار خودساخته "اول امریکا" را به "اول اسرائیل" تبدیل کرد و سربازان امریکایی را فدای قدرت طلبی اسرائیل نمود... ۱/۲ — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

07:38 İran’dan BM'ye çağrı: ABD ve İsrail, Hamaney’e suikastla uluslararası hukuku ihlal etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.

Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir" ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney’e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

07:29 İran bölge ülkelerine gece saatlerinde de saldırılar düzenledi

İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, Manama’daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını aktardı.

BAE ve Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

BAE’nin Dubai kentinin de akşam saatlerinde İran’ın saldırılarının hedef olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen "düşman hava hedeflerine" hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği ve bunların engellendiği duyuruldu.

Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatını yasaklama kararı aldı.

Irak’ta ABD üssüne İHA saldırısı iddiası

Irak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD’ye ait lojistik bir üsse yönelik insansız hava aracı (İHA) girişiminin hava savunma sistemlerince engellendiği iddia edildi.

Irak medyasında yer alan haberlerde, 2 İHA'nın ABD Victoria Lojistik Üssü'nü hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, ABD üssündeki hava savunma sistemlerinin İHA'lardan birini engellediği, diğerinin ise Irak Özel Harekat Komutanlığı karargahında hasara yol açtığı ancak can kaybı olmadığı belirtildi.

Irak’taki Şii milis grubu Haşdi Şabi de yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar kentinde bulunan karargahına yönelik "ABD-İsrail hava saldırısında" 4 mensubunun hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin resmi kaynaklardan derlediği verilere göre İran, 2 gün içinde bölgedeki Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik toplam 1311 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi.

06:19 Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

05:59 İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

05:48 Rumlar, Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssündeki patlamanın İHA kaynaklı olduğunu açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Akrotiri Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

05:40 ABD, İran savaş uçakları ve İHA’larının vurulduğu anların görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran’ın savaş uçaklarının ve İHA’larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı.

Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD, İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef almıştı

CENTCOM, günün erken saatlerinde İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu savunularak, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

05:38 İngiltere, GKRY'deki İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısına karşılık verildiğini duyurdu

İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

05:20 Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlendi: 'Hamaney’in intikamı için yapıldı'

Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlenerek, saldırıların İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığını açıkladı.

Hizbullah’tan, Lübnan’dan İsrail’e gerçekleştirilen füze saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; saldırıları üstlenen Hizbullah, saldırıların İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığını açıkladı. Saldırılarda Hayfa’nın güneyindeki bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı belirtilirken, bu eylemin İsrail'e "İşgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu" ifade edildi.

Hizbullah böylece 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail’e ilk kez saldırdığını doğrulamış oldu.

05:00 İsrail'den Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel çatışma endişelerine yol açarken, İsrail’den bu endişeleri artıracak bir adım daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirildi.

IDF’nin Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği aktarılarak, "Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor" denildi.

İsrail ordusunun beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğu vurgulanan açıklamada, "IDF birlikleri, ‘Aslanın Kükremesi Operasyonu’ kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır" ifadelerine yer verildi.

Lübnan’da çok sayıda patlama meydana geldi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü. Bölge halkının yaşadığı panik de amatör kameralara yansıdı.

03:54 Lübnan’dan İsrail’e füze saldırıları

İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Lübnan’dan misilleme geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarıldı.

IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu, örgütün 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail’e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

03:42 Hamaney'in ölümü nedeniyle Kerkük'te eğitime 2 gün ara verildi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde eğitime 2 gün ara verildi.

Açıklamada, kararın, Irak hükümetinin aynı sebeple ilan ettiği 3 günlük ulusal yasla dayanışma çerçevesinde alındığı ifade edildi.

03:25 İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

03:00 İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

01:58 Trump: Saldırılar Tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar" dedi.