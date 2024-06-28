ABD, İsrail-Lübnan savaşının birkaç hafta içinde başlayacağını bildirdi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin başarısızlığı, Lübnan Hizbullah'ı ile olan gerilimi zirveye taşıdı. Avrupa ülkeleri vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı yaparken, ABD istihbaratından endişe verici bir haber geldi. ABD'li yetkililer, İsrail ve Hamas'ın yakın zamanda bir anlaşmaya varamayacağını ve Lübnan ile savaşın sadece birkaç hafta uzaklıkta olduğunu öne sürdüler.

Hizbullah savaş planları geliştirdi

Politico'nun istihbarat konusunda bilgi sahibi üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu ile Hizbullah savaş planları geliştirdi ve ilave silahlar satın almaya çalışıyor. Her iki taraf da kamuoyu önünde bir savaş istemediklerini ifade etmiş olsalar da Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, önleme çabalarına rağmen şiddetli çatışmaların patlak vereceğine giderek daha fazla inanıyor.

Üst düzey bir ABD'li yetkiliden aktardığına göre risk son haftalarda hiç olmadığı kadar yüksek. İki üst düzey yetkili, savaşın tam olarak ne zaman patlak vereceğinin belli olmadığını vurgularken, İsrail'in stoklarını ve kuvvetlerinin kapasitesini hızla yeniden inşa etmeye çalıştığını kaydetti.

Birçok ülkeden 'Lübnan'ı terk edin' çağrısı

Almanya, Hollanda, Rusya, ABD, Kuveyt, İrlanda, Avustralya, Hindistan, Kanada gibi birçok ülke vatandaşlarına ''Lübnan'ı terk edin!'' uyarısında bulundu. Lübnan'a seyahat edecek olanlara da iptal etmeleri ya da ertelemeleri konusunda uyarılar yapıldı.