ABD, İsrail’deki vatandaşlarını uyardı

Devam eden bölgesel gerilimler göz önüne alındığında, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği’nin, personeline ve İsrail'deki tüm ABD vatandaşlarına kişisel güvenlik ve hazırlık uygulamalarına dikkat etmeleri yönündeki standart tavsiyelerini yinelediği bildirildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, tüm yolcuların, en güncel güvenlik uyarılarını incelemeye, olası aksaklıklar ihtimaline karşı seyahat planlarını gözden geçirmeye ve kendileri ile aileleri için uygun kararları almaya teşvik edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Yurt dışında seyahat ederken ya da yaşarken krizler beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir; iyi bir kişisel güvenlik planı, olası senaryoları önceden değerlendirmeye ve en uygun hareket tarzını belirlemeye yardımcı olur. ABD Misyonu’nun duruşu, personel yapısı ve operasyonları değişmemiş olup, konsolosluk hizmetleri normal şekilde sürdürülmektedir.”