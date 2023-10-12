ABD: İsrail'e askeri yardımlar koşulsuz sürecek

Austin, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Austin, "İsrail'e desteğimiz çok sağlam." dedi.

ABD'nin İsrail'e mühimmat ve "demir kubbe" hava savunma sistemi dahil, ihtiyacı olan şeyleri sağlamak için aciliyetle çalıştığını ifade eden Austin, ülkesinin hem Ukrayna'yı hem İsrail'i aynı zamanda destekleyebileceğinin altını çizdi.

Austin, ülkesinin, İsrail'e sağlayacağı yardımlar için herhangi bir şart koşup koşmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu ekipmanı sağlamak için herhangi bir şart koşmadık. Bu profesyonel bir ordu. Doğru şeyleri yapacaklarını umuyor ve bekliyoruz. Operasyonlarını nasıl tanımlayacaklarını onlara bırakacağız. Tekrar ediyorum; farklı bir şey yapacaklarını düşünmek için hiçbir sebebimiz yok."

Bir gazetecinin, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsrail'in kendini savunma hakkının bulunduğuna ancak vereceği karşılığın orantılı olmasını beklediğine dair sözlerine katılıp katılmadığı" sorusu ve "orantılılığı" tanımlamasını istemesi üzerine Austin, şunları söyledi:

"Genel Sekreter ile İsrail'in kendi halkını koruma hakkının bulunduğu konusunda hemfikirim. Bunu yapmaya odaklı olacaklarını bekliyorum. Size orantılılığın tanımını yapmayacağım."

Hizbullah yığınağı gözlemlenmedi

ABD Savunma Bakanı, İsrail sınırında Hizbullah'ın yığınak yaptığını gözlemleyip gözlemlemedikleriyle ilgili soru üzerine, "Bu İsrail'in odaklandığı bir konu. Biz de çatışmayı genişletecek eylemlere karşı duyarlıyız. Ancak şu ana kadar böyle bir şey görmedik." diye konuştu.

"İran'ın dahli olduğuna dair henüz bir bulguya rastlamadık"

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıda İran'ın rolü olup olmadığı sorusuna Austin, "Bu saldırının planlanmasında ya da düzenlenmesinde İran'ın dahli olduğuna dair henüz bir bulguya rastlamadık." yanıtını verdi.

Austin, Hamas'ın saldırısını ABD'nin önceden haber alıp almadığıyla ilgili soru üzerine, "Önceden bilseydik İsrail'i uyarırdık. Bildiğim kadarıyla önceden böyle bir şey görmedik." dedi.