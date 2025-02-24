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ABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı erteleme kararına destek verdi

ABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı askıya alma kararını desteklediğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı erteleme kararına destek verdi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail'in söz konusu kararı uygundur"

Hughes, İsrail'in söz konusu kararını "uygun" diye nitelendirerek, Başkan Donald Trump'ın, "Hamas'la ilgili olarak seçeceği her türlü eylemde" Tel Aviv'i desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirleri serbest bırakmadı

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

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