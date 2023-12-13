ABD istihbarat raporu: Ukrayna'da 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı

Gizliliği kaldırılan bir ABD istihbarat raporuna göre Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 315 bin Rus askeri hayatını kaybetti ya da yaralandı. Bu, savaşın Rusya'ya sahip olduğu personelin yaklaşık yüzde 90'ına mal olduğuna işaret ediyor.

Reuters'e konuşan isimsiz bir kaynak, raporda ayrıca Moskova'nın personel ve zırhlı araç kayıplarının Rusya'nın askeri modernizasyonunu 18 yıl geciktirdiğinin değerlendirildiğini aktardı.

Rus yetkililer, Batı'nın savaştaki Rus kayıp sayısına ilişkin tahminlerinin büyük ölçüde abartılı olduğunu ve Ukrayna'nın kayıplarını neredeyse her zaman düşük gösterdiğini söyledi.

İşgale 360 bin Rus askeri katıldı

Kaynak, yakın zamanda gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgaline 360 bin personel ile başladığının değerlendirildiğini dile getirdi.

Rapora göre o zamandan bu yana 315 bin Rus askerinin, yani savaşın başındaki toplam askerin yaklaşık yüzde 87'si öldürüldü veya yaralandı.

Değerlendirmede, "Kayıpların boyutu Rusya'yı savaşma kabiliyetini sürdürmek için olağanüstü önlemler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti ve hükümlüler ile yaşlı sivillerin askere alınmasına izin verecek şekilde standartları gevşetti," ifadeleri yer aldı.

Kaynak, Rus ordusunun savaşa 3 bin 100 tankla başladığını, 2 bin 200 tankını kaybettiğini ve açığı 1970'lerde üretilen T62 tanklarıyla "doldurmak" zorunda kaldığını ve savaş alanında yalnızca 1.300 tank bıraktığını belirtti.

Kiev, kayıplarını devlet sırrı olarak ele alıyor ve yetkililer rakamın açıklanmasının savaş çabalarına zarar verebileceğini söylüyor. New York Times ağustos ayındaki bir haberinde ABD'li yetkililerin Ukrayna'daki ölü sayısının 70 bine yakın olduğunu düşündüğü belirtilmişti.