ABD istihbaratı: İran'daki saldırıyı IŞİD'in Afganistan kolu düzenledi

ABD istihbarat servisleri, İran'da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan patlamaların IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan "IŞİD-Horasan" isimli oluşum tarafından gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında kurulan IŞİD-H 'Afganistan, Pakistan ve Orta Asya'da hilafetin hakim olması' için mücadele ettiğini ileri sürüyor. IŞİD, İran'da çoğunluğun takipçisi olduğu Şii mezhebi üyelerine karşı şiddetli bir nefret içerisinde ve Şii Müslümanları "mürted" (dinden çıkmış) olarak görüyor.

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Ocak 2020'de bir Amerikan saldırısında öldürülmesinin dördüncü yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, mezarlık yolunda 20 dakika ara ile iki patlama meydana gelmişti. Son verilere göre 91 kişinin öldüğü 284 kişinin de yaralandığı saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Dinlemeye takıldığı iddiası

İstihbarat konusunda bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgilere göre, ABD tarafından elde edilen iletişim kayıtları, 'saldırıları IŞİD'in Afganistan'daki kolunun gerçekleştirdiğini' teyit ediyor.

ABD'li kaynaklardan biri, Reuters'a verdiği demeçte "İstihbarat açık ve tartışılmaz" ifadesini kullandı.

İkinci kaynak ise, istihbaratın, (IŞİD militanlarının) iletişim dinlemelerinden elde edildiğini belirtti, ancak ilave ayrıntı vermedi.

Bu arada örgütün iletişim kayıtlarının toplandığı daha önce kamuoyuna açıklanmamıştı.

1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'da gerçekleşen ve en kanlı ve en ölümcül bombalı saldırı olan Kirman olayı, Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının yanı sıra Yemen'deki Tahran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan gerilimi daha da artırmış durumda.

IŞİD, bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Örgütle bağlantılı Telegram hesabından yapılan duyuruda, patlayıcı düzenekli intihar kemeri takan iki eylemcinin olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ancak örgütün duyurusunda bombalı saldırılardan Afganistan merkezli uzantısı IŞİD-Horasan'ın (IŞİD-H) sorumlu olduğunu belirtilmedi.

"ABD'nin elinde net istihbarat var"

İlk kaynak saldırıyı IŞİD-H'nın gerçekleştirdiğine dair "ABD'nin elinde oldukça net istihbarat var" dedi.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), yorum yapmadı.

Kendini Sünni olarak tanımlayan IŞİD, İran'da çoğunluğun takipçisi olduğu Şii mezhebi üyelerine karşı şiddetli bir nefret içerisinde ve Şii Müslümanları "mürted" (dinden çıkmış) olarak görüyor.

IŞİD daha önce de İran'daki çeşitli bombalama eylemlerinin sorumluluklarını üstlenmişti.

Öte yandan İran makamları dün (5 Ocak) yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya karıştığından şüphelenilen 11 kişiyi gözaltına aldığını ve patlayıcı cihazlar ile yelekler ele geçirdiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer Taliban baskılarının IŞİD-H'yi zayıflattığını ve bazı üyelerinin Afganistan'ı terk ederek komşu ülkelere gittiğini, ancak bununla birlikte örgütün dış operasyonlara odaklanmaya devam ettiğini dile getiriyor.