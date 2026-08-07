ABD istihbaratından Rusya uyarısı: NATO toprakları risk altında

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Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği süreçte, ABD istihbaratının Moskova'nın NATO ülkelerine yönelik olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerini güncellediği iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri Rusya'nın Avrupa'daki NATO topraklarına yönelik sınırlı bir silahlı unsur gönderebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Habere göre Washington’da daha önce hâkim olan değerlendirme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaş devam ederken NATO ile doğrudan karşı karşıya gelme riskini almayacağı yönündeydi. Ancak bu yıl yapılan analizlerde, Kremlin’in ittifakın kararlılığını sınamaya dönük daha riskli seçenekleri gündeme alabileceği görüşü ağırlık kazandı.

NATO savaş uçakları peş peşe havalandı

NATO üyelerinin de Rusya’nın ittifakı test etmeye dönük “yoklama” niteliğinde saldırılar yürüttüğünü düşündüğü aktarıldı. Son haftalarda Batı savaş uçaklarının üç kez insansız hava araçlarını düşürmek için havalandığı, Ukrayna’nın da Romanya hava sahasına giren bir İHA’yı engellediği kaydedildi.

Wall Street Journal’ın haberinde, Temmuz ayında savaş uçaklarının havalanma sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 250’den fazla arttığı belirtildi. Bu artışın, Rusya’nın Batı savunmasını sınamaya devam ettiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği ifade edildi.

Rusya'nın NATO hamlesi endişesi

ABD istihbarat değerlendirmelerinde olası tehditlerin geniş bir yelpazeye yayıldığı aktarıldı. Senaryolar arasında bir NATO ülkesine siber saldırı düzenlenmesi, toprak işgali için işaretsiz silahlı grupların gönderilmesi veya ittifakın doğu kanadına sınırlı bir saldırı yapılması yer alıyor.

Değerlendirmelere göre Rusya’nın böyle bir hamle için önüne koyabileceği zaman aralığı bu sonbahardan 2029’a kadar uzanıyor. NATO Sözcüsü Albay Martin O’Donnell ise ittifakın farklı senaryolara hazırlandığını belirterek, “Her zaman her türlü senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz” dedi. O’Donnell, “NATO izliyor ve gerektiğinde caydırmaya ve savunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Haberde, Rusya’nın Polonya ya da Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya’da sınırlı bir askeri hamleyle krizi tırmandırabileceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi. Bu ülkelerin tamamı NATO üyesi ve Ukrayna’ya güçlü destek veren ülkeler arasında bulunuyor.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, kısa süre önce bu tür bilgilerin bulunduğunu reddedemeyeceklerini belirterek olası eylemlerin “büyük ölçekli değil, ancak kritik altyapıya yönelik olması çok muhtemel hedefli kinetik operasyonlar” olabileceğini söylemişti.

Putin NATO sınırlarını test edebilir

Rus muhalif siyasetçi ve satranç büyük ustası Garry Kasparov da Putin’in NATO sınırlarını aşma ihtimalinin arttığını savundu. Kasparov, Estonya, Letonya, Litvanya veya Polonya’ya yönelik küçük ölçekli bir İHA saldırısı olasılığından söz ederek, “Putin’in kazanma anlatısına ihtiyacı var ve Ukrayna bunu sunmuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Polonya’da ise güvenlik çevrelerinin, Rusya ve Belarus’un NATO sınırını geçerek az sayıda asker gönderebileceği veya enerji santrallerini hedef alan hava saldırılarıyla Varşova’yı hava savunma sistemlerini devreye sokmaya zorlayabileceği konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.