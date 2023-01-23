ABD istihdamında yumuşama beklentisi

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) tarafından Ocak ayında yapılan anket sonucu, ABD’de sıkı istihdam piyasasında yumuşamaların başladığını ve firmaların işe alım beklentilerinde gerileme yaşandığı görüldü.

Ankete katılan işletmelerin üçte biri şirketlerinde herhangi bir iş gücü sıkıntısı yaşamadıklarını belirtirken, işletmelerin yaklaşık yüzde 20’si önümüzdeki aylarda sağladıkları istihdamda düşüş olabileceğine dair beklentileri olduğunu ifade etti.

NABE Başkanı Julia Coronado yaptığı açıklamada, "2020'den bu yana ilk kez daha fazla katılımcı, firmalarında önümüzdeki üç ay içinde istihdamın artması yerine azalmasını bekliyor" dedi.

Ankete katılanların ise ancak yüzde 12’lik bir kısmı gelecek üç ayda çalışan sayısında artış yaşanacağını bekliyor.

Rakamlar, faiz oranları artmaya devam ederken, yavaşlayan ekonominin işten çıkarmaları arttıracağı yönündeki endişeyi vurguluyor.