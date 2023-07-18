ABD, Japonlardan kalan pistleri faal hale getiriyor

Taiwan News'in haberine göre, Whipps, ülkesinde 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar tarafından inşa edilmiş uçak pistlerinin, ABD tarafından tekrar kullanıma açılmak için faal hale getirilmeye başlandığını açıkladı.

Ülkedeki 3 pistten birinde ABD'nin çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Whipps, diğer 2 pistin ABD'nin "C130" uçaklarının kullanımına uygun olduğunu belirtti.

Whipps, ülkesinde, ABD'nin M1 Abrams tanklarını kullanabileceği bir yolun da yapıldığını kaydederek, "askeri varlığın caydırıcı etkisi olduğuna" inandıklarını söyledi.

Söz konusu pistlerin, daha önce Japonlar tarafından kullanıldığına ve ABD’nin "sadece onları tekrardan faaliyete geçirdiğine" işaret eden Whipps, iki ülke arasındaki Serbest Birlik Sözleşmesi kapsamında ABD'nin Palau'da limanları kullanma ve üs kurma yetkisi olduğunu dile getirdi.