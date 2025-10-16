ABD, Japonya'nın Rusya'dan enerji alımına son vermesini istiyor

  1. Ekonomim
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Donald Trump yönetiminin, Japonya'nın Rusya'dan enerji ithalatını durdurması beklentisi olduğunu belirtti.

Bessent, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ile görüşmesine ilişkin detaylara yer verdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım anlaşmalarının ele alındığını belirten Bessent, "(ABD yönetiminin) Japonya'nın Rusya'dan enerji ithalatını durdurması yönündeki beklentisini de görüştük." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda dün kendisine güvence verdiğini, bunun Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı kolaylaştıracağını belirtmişti.

Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada da Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuştu.

