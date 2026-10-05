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ABD, Karayipler’de uyuşturucu kartellerine ait tekneyi vurdu: 4 ölü

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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ABD, Karayipler’de uyuşturucu kartellerine ait tekneyi vurdu: 4 ölü
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ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü’nün Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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