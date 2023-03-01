ABD, Kazakistan’la işbirliğini artıracak



Savaşın derinleştirdiği enerji krizinin ardından Kazakistan Avrupa’ya ilk petrol ihracatını gerçekleştirirken, ülkenin Rusya’daki ticaret temsilciliği de kapatıldı. Kazakistan Ticaret Bakanlığı kararın ikili ticareti etkilemeyeceğine dikkat çekti. Aynı hafta ABD Başkanı Antony Blinken’in ilk kez Astana’ya gitmesi ise Orta Asya ülkesinin Batı ittifakıyla ilişkilerinin güçlendiğine işaret ediyor. Blinken ziyareti sırasında ABD’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını desteklediğine de vurgu yaptı.

İlk çeyrekte Almanya’ya 300 bin ton petrol gönderecek

Devlete ait petrol şirketi KazTransOil’den yapılan açıklamaya göre Almanya 23 Şubat itibariyle Druzhba boru hattı aracılığıyla ilk Kazak petrolü sevkiyatını teslim aldı. Astana Times’da yer alan habere göre şirket şubat ayında Almanya’ya 20 bin ton Kazak petrolü gönderecek ve 2023’ün ilk çeyreğinde toplam sevkiyatın 300 bin tona ulaşması planlanıyor. KazTransOil’in Rusya’nın devlete ait boru hattı işletmecisi Transneft’e gönderdiği başvurulara göre 2023 boyunca 1,2 milyon ton Kazak petrolünün Almanya’ya gönderilmek üzere Adamovo- Zastawa dağıtım noktasına sevkiyatı planlanıyor.

Blinken: İlişkimiz daha da güçlenecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kazakistan'ı ziyareti sırasında Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le de bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, bu ziyaretin özellikle iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine yeni ivme kazandırma açısından önemli olduğunu vurguladı ve "Güvenlik, enerji, ticaret ve yatırım gibi stratejik öneme sahip alanlarda çok iyi ve güvenilir uzun vadeli ortaklıklarımız var. Bundan dolayı bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi için hazırız. ABD’nin bağımsızlığımız, toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz için sürekli ve güçlü desteğine olan takdirimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Blinken ise ikili ilişkilere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Son yıllarda önemli başarılar elde ettik. Güçlü ilişkimiz var ve bu daha da güçlenecek. Bizim yönümüz bu". Ayrıca Blinken Orta Asya devletlerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek bölgesel işbirliği ve ABD ile ortaklığın geliştirilmesine ilişkin C5+1 (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) toplantısına katıldı. Blinken toplantıda Orta Asyalı mevkidaşlarıyla bölgeyi birleştirmek, daha güçlü bağlar oluşturmak için somut çalışmaları ele alacaklarını belirterek, "Bunun hem Orta Asya halklarına hem de ABD’ye fayda sağlayacağını düşünüyorum. En üst düzeyde işbirliği yapma niyetindeyiz. Burada bulunmaktan ve işbirliğimizin güçlenmesine katkı sağlamaktan çok memnunum"dedi.

ABD, 62 milyar dolarla Kazakistan’ın en büyük yatırımcılarından

Tokayev, ikili ekonomik işbirliğine de değinerek, ABD’nin 62 milyar doları aşan toplam yatırımıyla Kazakistan’ın en büyük yatırımcılarından biri olduğunu aktardı. ABD’nin C5+1 formatındaki işbirliğini genişletme çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Tokayev, Orta Asya Devletleri ile ABD’nin dışişleri bakanlarının Astana’da bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti. Toplantıda bölge ülkelerinin ABD ile ekonomi, enerji, çevre ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmesine odaklanıldığı belirtiliyor. Blinken Astana’dan sonra ise önce Özbekistan’a, sonrasında da Yeni Delhi’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya 8 bin şirketiyle en büyük ticaret ortağı

Rusya ise Kazakistan’ın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Şu anda 8 bin Rus şirket ülkede faaliyet gösterirken, ayrıca 3.348 Rus ortaklı joint-venture bulunuyor. İkili ticaret 2021’de yıllık %31,2 artışla 24,6 milyar dolara çıkmıştı. Ocak-Kasım 2022 hacmi ise 23,6 milyar dolarda.