ABD kıskacına karşı uluslararası çağrı: Yaptırımlar halkı hedef alıyor

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İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen 12. İbero-Amerikan Parlamenter Forumu, Amerika kıtasındaki siyasi gerilimlerin tartışıldığı önemli bir sahneye dönüştü. Etkinlikte söz alan Küba Ulusal Halk Gücü Meclisi ve Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Ana María Mari Machado, ABD’nin izlediği dış politikalara dair sert eleştiriler yöneltti. Washington yönetimi tarafından yürütülen söylemlerin sadece Küba’nın egemenlik haklarını ihlal etmekle kalmadığını vurgulayan Mari Machado, bu tutumun Latin Amerika ve Karayipler genelindeki barış ortamını zedelediğini savundu.

Olası müdahaleler bölgesel dengeleri sarsabilir

Konuşmasında Beyaz Saray’ın muhtemel bir askeri adımı üzerine değerlendirmelerde bulunan Kübalı üst düzey temsilci, böyle bir girişim gerçekleştiği takdirde öngörülemez ve felaket niteliğinde sonuçların doğacağını dile getirdi. Washington yönetimine çağrıda bulunan yetkili, gerilimi daha ileri boyutlara taşıyacak adımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Ekonomik kısıtlamalar doğrudan halkı etkiliyor

ABD tarafından uzun zamandır sürdürülen ekonomik, ticari ve finansal ablukalara dikkat çeken Mari Machado, son dönemde buna eklenen enerji kısıtlamalarının tabloyu daha da ağırlaştırdığını ifade etti. Yürürlükteki yaptırımların Küba toplumunun gıda, tıbbi malzeme ve temel enerji kaynaklarına erişimini kısıtladığına işaret eden yetkili, uygulanan politikaların doğrudan sivil halkı mağdur ettiğini söyledi.

Uluslararası kamuoyuna dayanışma teşekkürleri

Havana yönetiminin yaptırımlar ile enerji kısıtlamalarının tamamen sona erdirilmesi yönündeki talebini tazeleyen Mari Machado, ülkesine destek veren yabancı parlamenterlere ve uluslararası gruplara şükranlarını sundu. Küba yönetimi; ABD’nin mevcut politikalarının Birleşmiş Milletler Şartı ve ulusların kendi geleceğini tayin etme ilkeleriyle çeliştiğini vurgulayarak, Latin Amerika ile Karayip devletlerine bölgesel egemenliğin korunması adına ortak hareket etme çağrısı yaptı.