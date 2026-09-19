ABD kıskacındaki Küba'da elektrik kesintisi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küba Ulusal Elektrik Birliği (UNE), ülke genelindeki elektrik şebekesini etkileyen geniş çaplı kesintiye ilişkin resmi açıklamada bulundu. Kurum, Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kaldığını bildirirken, kesintinin kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

UNE tarafından yapılan açıklamada, elektrik sisteminin yeniden devreye alınabilmesi için gerekli tüm protokollerin uygulamaya konulduğu ve yürütülen çalışmaların seyrine ilişkin kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.

Enerji krizi derinleşiyor

Küba, son dönemde elektrik üretiminde yaşanan teknik sorunlar ve ciddi yakıt sıkıntısı sebebiyle sık sık uzun süreli elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyor.

Ülkedeki enerji krizinin temelinde, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve petrol tedarikini hedef alan sert politikalarının etkisi öne çıkıyor. Söz konusu yaptırımlar, Küba'nın mevcut enerji santrallerini yenilemesi ve üretim kapasitesini artırması için ihtiyaç duyduğu finansal gelirlere, yakıta ve teknik malzemelere erişimini önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Trump yönetiminin Küba'ya petrol sağlayan üçüncü ülkelere yönelik cezai gümrük vergisi uygulama tehdidi ise ülkenin yakıt tedariki üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Yaşanan yakıt yetersizliği, elektrik üretiminin yanı sıra ülkedeki genel üretim faaliyetlerini ve temel kamu hizmetlerini de olumsuz etkiliyor.

Küba alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor

Ülke genelinde yaşanan derin enerji sıkıntısına karşı Küba yönetimi güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor. Yönetim, yeni fotovoltaik enerji tesislerini devreye sokarak ulusal elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ancak dizel ve benzin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, yenilenebilir enerji projelerinin planlanandan daha yavaş ilerlemesine yol açıyor. Ulusal Elektrik Birliği, çöken sistemin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.