ABD Kongresi raporu: Çin deniz altı kablolarını kesmeyi hedefleyen yeni kapasiteler geliştiriyor

Kongre'ye bağlı ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun raporunda Çin'in, gri bölge taktiği olarak deniz altı kablo kesme faaliyetlerine giderek daha fazla başvurduğu kaydedildi.

Pekin’in askeri hazırlıkları ve yeni teknolojiler

Raporda, Pekin yönetiminin askeri gücünü artırma ve olası bir savaşa hazırlık amacıyla deniz altı iletişim kablolarını devre dışı bırakmaya yönelik yeni teknolojiler geliştirdiği ve buna dair "güçlü kanıtların" olduğu vurgulandı.

Deniz altı kablolarının küresel iletişim altyapısının "bel kemiğini" oluşturduğu ifade edilen raporda, finansal işlemler, devlet hizmetleri, ticari faaliyetler ve askeri iletişim dahil küresel internet trafiğinin yüzde 95'inin bu bağlantı aracılığıyla sağlandığı bildirildi.

Raporda, 10 yılı aşkın bir süredir Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı araştırma kurumlarında çalışan Çinli bilim insanlarının deniz altı kablolarını kesmek için stratejiler üzerinde aktif olarak araştırmalar yürüttüğü aktarıldı.

Çinli bilim insanlarının Şubat 2025'te yaptıkları açıklamasına değinilen raporda, bilim insanlarının 13 bin fiti aşkın derinlikteki zırhlı kabloları kesebilen elektrikli kesme cihazını tanıttığı anımsatıldı.

Raporda, Çin bandıralı gemilerin Tayvan yakınlarında ve Baltık Denizi'nde "kritik öneme sahip deniz altı kablolarını daha önce sabote ettiği" hatırlatılırken, Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki deniz altı kablolarının onarım sürecine de müdahale ettiği kaydedildi.