ABD Kongresi'nde Kushner krizi: İsrail bağlantılı yatırımlar takibe alındı

ABD'de Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia, Jared Kushner'ın sahibi olduğu Affinity Partners adlı yatırım şirketine resmi mektup gönderdi. Garcia, Kushner'ın Orta Doğu bölgesindeki diplomatik girişimleri ile ticari faaliyetleri arasında bariz bir çıkar çatışması bulunduğunu savunarak detaylı bilgi sunulmasını istedi.

Finansal dev üzerinden İsrail savunma sanayisine uzanan hat

Kongre'deki girişim, CNN tarafından yayınlanan ve Kushner'ın yatırımlarını inceleyen araştırmanın ardından gerçekleşti. İncelemelere göre Kushner'ın Affinity Partners şirketi, İsrail merkezli Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı durumunda. Phoenix Financial ise İsrail'in dev savunma sanayii firması Elbit Systems başta olmak üzere, İsrail ordusuna İHA, savaş gemisi, tank parçası ve mühimmat sağlayan en az sekiz şirkette yatırım taşıyor. Affinity Partners bu firmalarda doğrudan hisse tutmasa da Phoenix Financial'ın kârlılığından dolaylı kazanç sağlıyor.

Sivil diplomasiden ticari kazanç iddialarına tepki

Demokrat Temsilci Robert Garcia, Kushner'a yazdığı mektupta sağlanan mali kazançların ABD'nin dış politika ve güvenlik çıkarlarıyla çelişip çelişmediğinin denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Resmi bir kamu görevi bulunmamasına karşın Kushner'ın Trump adına Orta Doğu'da ve özellikle Gazze ile ilgili temaslarda bulunduğunu belirten Garcia, söz konusu durumun şeffaflık gerektirdiğini kaydetti.

Kushner kanadı iddiaları ve araştırmayı reddetti

Soruşturma taleplerine yanıt veren Kushner'ın avukatı, çıkar çatışması iddialarını geri çevirerek müvekkilinin Phoenix Financial'ın yatırım tercihlerinde hiçbir rolünün olmadığını dile getirdi. Kushner ise araştırmayı yanıltıcı bularak Trump’ın kendisine verdiği barış ve savaşları sona erdirme görevini sürdüreceğini açıkladı. Araştırmada da diplomatik temasların şirket değerini doğrudan artırdığına dair kesin bir kanıta ulaşılamadığı kaydedildi.

Ara seçimler sonrası resmi süreç başlayabilir

Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta olan Demokratların mevcut aşamada belge isteme yetkisi yasal bir yaptırım zorunluluğu taşımıyor. Ancak yaklaşan ara seçimlerin ardından Demokratların mecliste çoğunluğu elde etmesi durumunda, Kushner'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan aldığı 2 milyar dolarlık kaynak da dahil olmak üzere resmi bir Kongre soruşturmasının açılabileceği belirtiliyor.