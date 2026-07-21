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ABD, küresel seyahat alarmı verdi: Hava sahası kapanmaları yaşanabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarını uyardı. Bakanlık, olası uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmalarına karşı vatandaşlarının hazırlıklı olmasını istedi.

Haber Merkezi
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ABD, küresel seyahat alarmı verdi: Hava sahası kapanmaları yaşanabilir
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Ortadoğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu bildirildi.

Uyarıda, Ortadoğu'daki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenerek, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

Ortadoğu dışındaki ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceği belirtildi.

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