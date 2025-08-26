ABD-Lübnan Zirvesi: Hizbullah’ın silahsızlandırılması planı gündemde

Barrack ve Ortagus, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesi uygulamaya yönelik ABD-Lübnan önerisine İsrail’in yanıtını ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması teklifini görüşmek üzere Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

Bu toplantı, Barrack’ın 24 Ağustos Pazar günü İsrail’i ziyaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

"Kimse Lübnan’da iç savaşa girmek istemiyor"

Barrack, "Kimse Lübnan’da iç savaşa girmek istemiyor" diyerek, "Beyrut’un, Hizbullah’ı silahsızlandırmaya ikna etmek için 31 Ağustos’ta bir plan sunacağını" dile getirdi. Barrack ayrıca, Avn ile görüşmesinin ardından, İsrail’in Lübnan’ın planını aldıktan sonra bir karşı teklif sunacağını belirtti.

Ortagus ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Naim Kasım’ı eleştirerek, "Naim Kasım ve Hizbullah, Lübnan halkını temsil etmiyor. İran'ı ve dış güçleri temsil ediyorlar" dedi.

Hizbullah, görüşme öncesinden protestoları erteledi

Hizbullah ve müttefiki Amal Hareketi, Lübnan hükümetinin grubun silahsızlandırılmasını talep etmesini protesto etmek için sokağa çıkan destekçilerine "Gösteri ve protestoları askıya alın" çağrısında bulundu.

Protestoların ertelenmesi, Barrack ile Lübnan hükümeti arasında yapılan görüşmeler öncesinde gerçekleşti. Arap ve Batı medyasında yer alan haberlere göre, protestoların askıya alınması, Hizbullah’ın hükümete yönelik muhalefeti tırmandırmadan önce Barrack’la yapılan görüşmelerin sonucunu beklediğini gösteriyor.