ABD, Macaristan vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliğinden Macaristan'ın Vize Muafiyet Programı statüsüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanlığının Macar pasaportları verilen yaklaşık bir milyon yabancının kimliklerinin "yeterince doğrulanmamasından" kaynaklanan kaygılar nedeniyle 2023'te Macaristan vatandaşlarına getirdiği seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Kısıtlamaları sona erdirme kararının Macaristan'ın güvenlik açıklarını gidermeye yönelik attığı adımları tamamlamasının ardından alındığı kaydedilen açıklamada, "Başkan (Donald) Trump gibi, Macaristan Başbakanı (Viktor) Orban da sınırlarının güvenliğini sağlamak ve ülkesine kimlerin girdiğini kontrol etmek konusunda kararlı. Ülkeler sınırlarının güvenliğini sağladığında tüm dünyayı daha güvenli bir yer haline getiriyorlar ve bunu yaptıkları için ödüllendirilmeliler." ifadeleri kullanıldı.

Macaristan'daki "tartışmalı" basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul

Macaristan hükümeti, 2011'de Macaristan'da yaşamamış veya yaşamayı düşünmemiş olsalar da Macar soyundan geldiğini iddia edenlere "basitleştirilmiş vatandaşlığa kabul" prosedürünü uygulamaya başlamıştı.

Başta Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere komşu ülkelerde yaşayan en az 2 milyon etnik Macar'dan yüz binlercesi, bu prosedür sayesinde Macaristan vatandaşlığı almıştı.

ABD, 2023'te, Macaristan vatandaşlığı verilen yaklaşık 1 milyon yabancının kimliklerinin "yeterince doğrulanmadığına ilişkin endişeler" nedeniyle 90 güne kadar vizesiz iş veya turizm amacıyla ülkeye girişe izin veren Vize Muafiyet Programı'nda değişikliğe gitmişti.

Macaristan vatandaşlarının Seyahat Onayı Elektronik Sistemi kapsamındaki seyahatlerinin geçerlilik süresi 2 yıldan 1 yıla düşürülürken, yine bu kapsamdaki ABD'ye girişler her yolcu için "tek giriş" olarak sınırlandırılmıştı.