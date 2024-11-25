  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD medyası duyurdu: Netanyahu Lübnan'da ateşkesi onayladı
Takip Et

ABD medyası duyurdu: Netanyahu Lübnan'da ateşkesi onayladı

ABD medyasına göre, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerde prensipte anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD medyası duyurdu: Netanyahu Lübnan'da ateşkesi onayladı
Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 23 Eylül tarihinde yoğun hava saldırıları başlatarak savaşa taşıdığı Lübnan'la ateşkes anlaşmasına onay verdiği bildirildi.

Prensipte kabul etti

CNN International'ın haberine göre, Hizbullah'la varılan ateşkesi Tel Aviv yönetimi prensipte kabul etti.

Haberini konuya aşina bir kaynağa dayandıran uluslararası televizyon, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Pazar akşamı gerçekleştirilen toplantının ardından söz konusu onayın verildiğini bildirdi. Habere göre, bugün itibarıyla Lübnan'a iletilmesi beklenen anlaşmaya dair İsrail'in bazı çekinceleri devam ediyor.

İsrail'den açıklama

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "Her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.

Rezervlerine Bitcoin’i ekledi! El Salvador devlet başkanı ülkesini zengin ettiRezervlerine Bitcoin’i ekledi! El Salvador devlet başkanı ülkesini zengin ettiKüresel Ekonomi

 

Cevdet Akçay, Citi'nin Türkiye konferansına katıldıCevdet Akçay, Citi'nin Türkiye konferansına katıldıEkonomi

 

Dünya
İngiltere, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını uygulayacak
İngiltere, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını uygulayacak
New York’ta ‘Manhattanhenge’ büyüledi!
New York’ta ‘Manhattanhenge’ büyüledi!
Mısır'da turistleri taşıyan tekne battı! 17 kişi kayıp
Mısır'da turistleri taşıyan tekne battı! 17 kişi kayıp
Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planlayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası verildi
Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı planlayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası verildi
ABD'ye ihracatta artış: 16 milyar doları aşması bekleniyor
ABD'ye ihracatta artış: 16 milyar doları aşması bekleniyor
Irak nüfusu 45 milyonu geçti
Irak nüfusu 45 milyonu geçti