ABD medyası duyurdu: Netanyahu Lübnan'da ateşkesi onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 23 Eylül tarihinde yoğun hava saldırıları başlatarak savaşa taşıdığı Lübnan'la ateşkes anlaşmasına onay verdiği bildirildi.

Prensipte kabul etti

CNN International'ın haberine göre, Hizbullah'la varılan ateşkesi Tel Aviv yönetimi prensipte kabul etti.

Haberini konuya aşina bir kaynağa dayandıran uluslararası televizyon, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Pazar akşamı gerçekleştirilen toplantının ardından söz konusu onayın verildiğini bildirdi. Habere göre, bugün itibarıyla Lübnan'a iletilmesi beklenen anlaşmaya dair İsrail'in bazı çekinceleri devam ediyor.

İsrail'den açıklama

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "Her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.