ABD medyası duyurdu: Trump, 28 maddelik Rusya-Ukrayna barış planını onayladı

ABD yönetimi, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerini yeniden başlatmaya çalışıyor. ABD'li NBC News haber kanalına konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Başkan Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanması amacıyla üst düzey yönetim yetkililerinin son birkaç haftadır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ve Ukraynalı yetkililerle istişare ederek sessizce geliştirdiği 28 maddelik planı onayladığını söyledi. Yetkili, planın oluşturulmasında Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Yardımcısı James David Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in yer aldığını belirtti.

Yetkili, planın ayrıntılarını ise açıklamadı

Üst düzey bir yetkili, "Plan, her iki tarafa da kalıcı bir barışı güvence altına almak için güvenlik garantileri sağlamaya odaklanıyor. Ukrayna'nın kalıcı bir barış için istediği ve ihtiyaç duyduğu şeyleri içeriyor" dedi. Yetkili, planın ayrıntılarını ise açıklamadı. Üç ABD'li yetkili ise barış anlaşmasının çerçevesinin Ukraynalılara henüz sunulmadığını söyledi.

"Savaşı sona erdirmek için fikir geliştirmeye devam ediyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki gibi karmaşık ve ölümcül bir savaşı sona erdirmek, ciddi ve gerçekçi fikirlerin kapsamlı bir şekilde paylaşılmasını gerektirir. Kalıcı bir barışa ulaşmak ise her iki tarafın da zor ama gerekli tavizler konusunda anlaşmasını gerektirir. İşte bu yüzden, bu çatışmanın her iki tarafının da katkılarına dayanarak bu savaşı sona erdirmek için fikirler geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.