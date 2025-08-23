ABD medyası: Pentagon İstihbarat Ajansı Başkanı ve 2 Deniz Kuvvetleri komutanı görevden alındı

ABD medyasına konuşan adı açıklanmayan yetkililere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) başkanı Jeffrey Kruse'u görevden aldı. Üst düzey bir savunma yetkili ise ajansın geçici başkanlığını Christine Bordine'nin üstleneceğini aktardı. Kruse, 2024 yılı başından ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın başındaydı.

İran raporu Trump'ın tepkisini çekmişti

ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının "sınırlı hasara yol açtığı" yönündeki raporu, ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırmıştı. Raporda ABD'nin hava saldırılarının İran'ın nükleer programını "sadece birkaç ay geriye götürdüğü" belirtilmişti. Bu tespit, Trump'ın "İran nükleer tesislerinin yok edildiği" iddiasıyla çelişmişti.

Deniz Kuvvetleri'nden üst düzey 2 isim de görevden alındı

ABD'li yetkililere göre Savunma Bakanı Hegseth ayrıca Deniz Kuvvetleri Yedek Kuvvetler Komutanı Koramiral Nancy Lacore ile Deniz Kuvvetleri Özel Harp Komutanı Tuğamiral Milton Sands'i de görevden aldı. Kararın nedenine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.