ABD medyası seçimlerde tarafsızlığını koruyor mu?

ABD'de sol liberal çizgisi ve Demokratlara yakınlığıyla bilinen Washington Post (WP) gazetesinin, 36 yıl aradan sonra ilk kez başkanlık seçimlerinde herhangi bir adaya destek vermediğini açıklaması, Amerikan medyasındaki "başkan adaylarını destekleme" geleneğini yeniden tartışmaya açtı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, önde gelen Amerikan medya kuruluşlarının hangi başkan adayına destek verdiklerine ilişkin açıklamaları gündeme gelmeye devam ediyor.

1988'den bu yana taraf olmuştu

Ana akım medyada güçlü bir yeri olan ve sol liberal çizgisiyle genellikle Demokrat adaylara destek veren WP gazetesi, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarıştığı bu seçimlerde hiçbir adaya destek vermeme kararı aldı.

İlk kez 1976'da dönemin Demokrat adayı Jimmy Carter'a destek açıklaması yapan gazete, 1988 yılındaki başkanlık seçimlerinden bu yana tüm seçimlerde bir başkan adayını desteklediğini açıklıyordu.

Jeff Bezos'un son sözü söylediği iddiası

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu WP adına Genel Yayın Yönetmeni William Lewis imzasıyla yapılan açıklamada, "Washington Post bu seçimlerde herhangi bir başkan adayına destek açıklaması yapmayacaktır, bundan sonraki başkanlık seçimlerinde de yapmayacaktır. 'Hiçbir başkan adayını desteklememe' şeklindeki asıl köklerimize geri dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan ilgili haberlerde ise WP'nin Harris'i desteklemeye çok yakın olduğu ancak Bezos'un bu karara müdahale ettiği ve bu müdahalenin ardından "kimseye destek vermeme" açıklamasının geldiği iddia edildi.

New York Times Harris dedi

Öte yandan ana akım Amerikan medyasının bir diğer önemli gazetesi New York Times (NYT), 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Harris'e destek verdiğini açıkladı.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a gelmesinin ülke için iyi sonuçlar doğurmayacağını savunan gazete, Harris için "başkanlık için doğru aday" tanımını yaptı.

Los Angeles Times'tan "hiçbir adayı desteklememe" kararı

Amerikan medyasının önemli gazetelerinden ve Harris'e destek vermesi beklenen Los Angeles Times ise birkaç gün önceki açıklamasında "hiçbir başkan adayını desteklememe" kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Los Angeles Times'ın bu kararının ardından Washington Post, ana akım medyada Harris'i desteklemesi beklenirken bundan vazgeçen ikinci gazete olarak kayıtlara girdi.

Demokrat Harris'e destek, Clinton ile Biden'ın gerisinde kaldı

Diğer yandan bu seçimlerde Harris'i destekleme açıklaması yapan ulusal ve yerel 80 kadar medya kuruluşu olduğu ve bunlar arasında NYT, Boston Globe, New Yorker, Denver Post ve Los Angeles Sentinel gibi gazetelerin öne çıktığı kaydedildi.

Buna mukabil aralarında New York Post, Washington Times ve Las Vegas Review-Journal gibi gazetelerin olduğu 10 civarında ulusal ve yerel medya kuruluşunun ise Trump'a destek açıklaması yaptığı belirtildi.

Amerikan medyasının derlediği bilgilere göre 2016 yılında yarışan Demokrat aday Hillary Clinton'a 240, 2020'de yarışan Biden'a destek açıklaması yapan medya kuruluşlarının sayısının 120 civarında olduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında "bir başkan adayını destekleme" geleneği

Amerikan medyasında başkanlık seçimleri öncesinde medya kuruluşlarının kendilerini yakın hissettikleri başkan adayına destek açıklaması yapması geleneksel bir "tutum beyanı" olarak görülüyor.

Bu yaklaşımın "bağımsız medya" söylemiyle örtüşmediği yönündeki tartışmaların halen yapıldığı ABD'de, ana akım sol liberal medyanın büyük oranda Demokrat adayları, sağ muhafazakâr medyanın ise Cumhuriyetçi adayları desteklediği biliniyor.

Bazı uzmanlar ise ABD'de giderek derinleşen siyasi ayrışma ve medyanın karşılaştığı ekonomik zorluklar dolayısıyla, ulusal gazetelerin herhangi bir başkan adayını destekleyerek bazı abonelerini kaybetme riskinden kaçınmak istediklerine işaret ediyor.