ABD medyası: Trump, Zelenskiy'i Pazar günü Mar-a-Lago'da ağırlayacak

Ukrayna'da barış görüşmeleri geçtiğimiz hafta ABD'nin Miami şehrinde gerçekleşirken, Florida eyaleti yeni bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios gazetesinin Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Pazar günü Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı bildirildi.

"ABD, NATO'nun 5. Maddesi temel alınarak hazırlanan güvenlik garantisini, onay için Senato'ya göndermeye hazır"

Axios'un haberine göre; ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Ukrayna'nın baş müzakerecisi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Miami'de yapılan görüşmeleri "olumlu ve yapıcı" olarak tanımladı. ABD'li yetkili, "Ruslar ve Ukraynalılarla mümkün olan en ileri noktaya geldik. Son iki haftada, son bir yıldakinden daha fazla ilerleme kaydettik. Topu ağlara göndermek istiyoruz. Doğru yönde ilerliyoruz" dedi. Yetkili, ABD'nin NATO'nun 5. Maddesi temel alınarak hazırlanan güvenlik garantisini onay için Senato'ya göndermeye hazır olduğunu doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir" demişti.