  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD medyası yazdı: Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek
Takip Et

ABD medyası yazdı: Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bugün Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD medyası yazdı: Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek
Takip Et

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, Trump ile Rutte'nin başkent Washington'da görüşeceği aktarıldı.

Görüşmenin bugün (22 Ekim) Beyaz Saray'da gerçekleşeceği belirtilirken, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dünya
Trump, Demokratlarla bütçeyi onaylarlarsa görüşecek
Trump, Demokratlarla bütçeyi onaylarlarsa görüşecek
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor
Motoru duran uçak, sahile acil iniş yaptı (Video)
Motoru duran uçak, sahile acil iniş yaptı (Video)
Google'ın ofisini tahtakuruları bastı
Google'ın ofisini tahtakuruları bastı
Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem