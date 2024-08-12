ABD medyasından çarpıcı iddia: İran saldırı hazırlığı yapıyor

Hamas lideri İsmail Heniyye’ye düzenlenen suikastın ardından İran’ın İsrail’e yönelik planladığı misilleme saldırı nedeniyle bölgede gergin bekleyiş sürüyor. İsrail’in en büyük destekçisi ABD ise bölgedeki durumu yakından takip ederek, İsrail yetkilileri ile sık sık iletişime geçiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gece saatlerinde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Gallant ve Austin son gelişmeler ışığında hem operasyonel hem de stratejik koordinasyonu ele aldı.

Bölgedeki askeri durumu görüştüler

Gallant, ayrıca İran ve müttefiklerinin oluşturduğu tehditler karşısında İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) hazırlık ve kabiliyetlerini ayrıntılı olarak ele aldı, bölgede konuşlandırılan çok çeşitli ABD askeri kabiliyetleriyle birlikte çalışabilirliği konusunda fikir alışverişi yaptı. Gallant ayrıca esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılmasının aciliyetini vurguladı ve ABD yönetimine bu konudaki liderliği ve kararlılığı için teşekkür etti.

İran saldırısı iddiası

ABD medyasında 2 bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan görüşme hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Gallant’ın Austin’e “İran’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu söylediği” iddia edildi.