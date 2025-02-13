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ABD medyasından kritik iddia: İsrail, yıl ortasına kadar İran'ın nükleer tesislerine saldıracak

ABD'li Washington Post gazetesi, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini iddia etti.

Haber Merkezi
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ABD medyasından kritik iddia: İsrail, yıl ortasına kadar İran'ın nükleer tesislerine saldıracak
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ABD medyası, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik harekete geçtiğini iddia etti. Washington Post gazetesinin haberinde, İsrail'in yıl ortasına kadar İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerine önleyici bir saldırı düzenleyeceğini bildirdi. Gazetenin birden fazla istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre, böyle bir saldırı İran'ın nükleer programını haftalar ya da aylarca geriye götürürken, bölgedeki gerilimi tırmandıracak ve daha geniş bir çatışma riskini doğuracak.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes Washington Post'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini" söyledi. Hughes, "ABD'nin İran ile uzun süredir devam eden sorunlarına barışçıl bir çözüm bulmak için müzakere etmeyi tercih etse de, İran anlaşmaya yanaşmazsa sonsuza kadar beklemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gazete, İsrail hükümeti, CIA, Savunma İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün konuya ilişkin yorum yapmadığını bildirdi.

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