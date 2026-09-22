ABD medyasından Trump'a ortak boykot: Beyaz Saray yayınları durduruldu

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ABD Başkanı Donald Trump ile ülkenin önde gelen basın kuruluşları arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Trump yönetiminin CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a erişimini yasaklaması, medya dünyasında geniş çaplı bir protestoya yol açtı.

Yasağa karşı yargı hamlesi

Trump tarafı, söz konusu üç medya kuruluşunu "gerçek dışı ve yalan haber" yapmakla suçlayarak akreditasyonlarını iptal etti. Kararın ardından CNN, MS NOW ve Politico, Washington'daki federal mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlattı. Basın kuruluşları, uygulanan yasağın ABD Anayasası'nın ifade ve basın özgürlüğünü teminat altına alan Birinci Değişiklik maddesine aykırı olduğunu belirterek haklarının iadesini talep etti.

Dev kanallar canlı yayınları askıya aldı

Gelişmelere tepki yalnızca yasağa maruz kalan yayıncılarla sınırlı kalmadı. ABC, CBS, CNN, Fox News ve NBC ortak bir karar alarak Beyaz Saray televizyon havuzu kapsamındaki canlı görüntü takibini durdurdu. Medya temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada, hiçbir yönetimin yayın içeriğinden hoşnut kalmadığı gerekçesiyle basın mensuplarının görev yapmasını engelleyemeyeceğini vurguladı.

Konuşması gürültüye takıldı

Alınan boykot kararı Beyaz Saray'daki etkinliklere doğrudan yansıdı. Yeni helikopter pistinin açılış töreni, kanalların ortak yayın yapmaması nedeniyle yalnızca Beyaz Saray'ın kendi imkanlarıyla servis edildi. Trump'ın helikopter gürültüsü altında gerçekleştirdiği hitabın büyük bir kısmı, yayın takibi yapılmadığı için izleyicilere ulaştırılamadı.