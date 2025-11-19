ABD medyasının iddiası: Trump, Rusya ile istişare ederek gizlice yeni bir ateşkes planı oluşturuyor

ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelinde bitirdiği savaşlara bir yenisini daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li haber sitesi Axios'un Washington ve Rus yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, Rusya ile istişare ederek gizlice yeni bir ateşkes planı oluşturuyor. Trump'ın Gazze ateşkes planından esinlenen yeni plan, 4 genel başlık altında 28 maddelik bir yol haritasını içeriyor.

"Başkan, ölümlerin durdurulmasının zamanı geldiği konusunda açık konuştu"

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, planın oluşturulmasına Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un liderlik ettiğini ve elçinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile kapsamlı şekilde konuştuğunu bildirdi. Beyaz Saray'ın Ukraynalı ve Avrupalı yetkililere de plan hakkında bilgi vermeye başladığını aktaran yetkili, "Başkan, ölümlerin durdurulmasının ve savaşı bitirecek bir anlaşma yapılmasının zamanı geldiği konusunda açık konuştu. Başkan Trump, esneklik gösterilirse bu anlamsız savaşı bitirmek için bir şans olduğuna inanıyor. Bu plan için zamanlamanın şimdi iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Rusya'nın kesinlikle sahada ek başarılar elde ettiği bir arka planda gerçekleşiyor"

Kirill Dmitriev ise Axios'a temel fikrin Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Alaska'da üzerinde anlaştıkları prensipler de dahil "Ukrayna çatışmasını ele alacak, ama aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl yeniden kurulacağını ve Rusya'nın güvenlik kaygılarının nasıl ele alınacağını" içeren bir öneri üretmek olduğunu söyledi. Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev, "Bu aslında çok daha geniş bir çerçeve. Temelde ‘Sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya nihayetinde nasıl gerçekten kalıcı güvenlik getiririz' demek" şeklinde konuştu.

Dmitriev, amaçlarının Trump ve Putin'in bir sonraki görüşmesinden önce bu doğrultuda yazılı bir belge üretmek olduğunu ve liderler arasında düzenlenmesi planlanan Budapeşte Zirvesi'nin şimdilik beklemede olduğunu belirtti. Dmitriev, bu çabanın İngiltere öncülüğündeki Ukrayna için Gazze tarzı bir barış planı hazırlama girişiminden tamamen bağımsız olduğunu, çünkü bu girişimin Rusya'nın şartlarını dikkate almadığı için hiçbir başarı şansı olmadığını belirtti. Rus temsilci, "Bu, Rusya'nın kesinlikle sahada ek başarılar elde ettiği bir arka planda gerçekleşiyor" dedi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Türkiye'ye gelerek, Ukrayna ile yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.