ABD, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Karayipler'e yaklaşık 12,5 milyon dolar ek yardımda bulunacak

ABD, Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan etkilenen Jamaika ve Haiti'ye yaklaşık 12,5 milyon dolar ek yardım sağlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen ülkelere yapılan yardımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin, Jamaika'ya yaklaşık 10 milyon, Haiti'ye ise 2,5 milyon dolarlık ek acil yardım sağlayacağı belirtildi.

Ek maddi desteğin, enkazın temizlenmesi, ulaşımın kapandığı bölgelere erişim, barınak, acil sağlık hizmetleri, hijyen ve gıda yardımı sağlanmasına yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, ek yardımla, Jamaika'ya 22 milyondan fazla, Haiti'ye 11 milyon, Küba'ya 3 milyon ve Bahamalar'a 500 bin dolar olmak üzere Melissa Kasırgası sonrası toplamda yaklaşık 37 milyon dolar yardım yapıldığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Şiddetinin en tehlikeli "5. kategori" seviyesine yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Haiti ve Jamaika'da Melissa Kasırgası'nın neden olduğu sel felaketinde 75 kişi hayatını kaybetmişti.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, felaketin yol açtığı zararın 6 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

