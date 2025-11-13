ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'e karşı 22 operasyona destek sağladı

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında Birleşik Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Harekatı ile Suriye'deki yerel ortakları arasında yürütülen operasyonlarda danışmanlık, destek ve yardım sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada düzenlenen operasyonlar sonucunda 5 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 19'unun ise yakalandığı belirtildi.

"DEAŞ'in kalıntılarını takip etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Suriye'deki DEAŞ tehdidiyle mücadelede elde edilen bu başarı önemlidir. DEAŞ'in kalıntılarını takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Küresel Koalisyon ile koordineli şekilde örgütün yeniden toparlanmasını ve terör saldırılarını başka ülkelere yaymasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.