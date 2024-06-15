ABD, neo-nazi grubu İskandinav Direniş Hareketi'ni küresel terör listesine ekledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cuma günü İsveç merkezli neo-Nazi grubu İskandinav Direniş Hareketi'ni (Nordic Resistance Movement, NRM) güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyerek grubu ve grubun liderlerinden üçünü "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine ekledi.

İskandinav ülkerindeki bağlantılarıyla en büyük neo-Nazi grubu olan NRM, 2020'den bu yana yasaklı olduğu Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunmaka.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan listeye eklenmeleri, neo-Nazi grubunun ülkedeki tüm varlıklarının dondurulması ve ABD mali sistemini kullanmalarının engelleneceği anlamına geliyor.

Şiddet geçmişine dayandırıldı

Euronews'in haberine göre bakanlık, neo-Nazi grubu "açıkça ırkçı, göçmen karşıtı, Yahudi karşıtı, LGBTQI+ karşıtı platformuna" dayanan şiddet geçmişine dayanarak listeye eklediğini söyledi.

Açıklamada, "ABD, dünya çapındaki ırksal veya etnik temelli şiddet içeren aşırılıkçı tehdit konusunda derin kaygılarını sürdürüyor ve şiddet içeren beyaz üstünlüğünün ulus ötesi bileşenlerine karşı koymaya kararlıdır" denildi.

Grubun "ABD vatandaşlarının güvenliğini veya ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını veya ekonomisini tehdit eden terör eylemleri" gerçekleştirdiğini veya gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini de sözlerine ekledi.

Neo-Nazi grubu

Terör listesine alınan neo-Nazilerin tamamı İsveçli. Grubun şefi Fredrik Vejdeland ve diğer iki üst düzey isim Pär Öberg ve Leif Robert Eklund.

1997 yılında İsveç Direniş Hareketi olarak İsveç'te kurulan grup, 2016 yılında NMR adı altında birleşene kadar diğer İskandinav ülkelerinde de kardeş örgütlerin ortaya çıktığını gördü. Grup, Nazizm'i savunuyor ve birleşik bir "etnik İskandinav" ulusu kurmayı amaçlıyor. Protestolar düzenliyor, göçe karşı çıkan yazılar yayınlıyor ve aynı zamanda şiddetle de ilişkilendiriliyor.

2016 yılında Finlandiya'nın Helsinki kentinde 28 yaşında bir adam NMR üyeleri tarafından saldırıya uğradıktan sonra öldü. İzleme örgütü Expo'ya göre çok sayıda üye 2016 ve 2017 yıllarında İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen bir dizi bombalama olayından suçlu bulundu.

Finlandiya yüksek mahkemesi NMR'yi 2020 yılında yasakladı.

Joe Biden yönetimi, 2021'de göreve geldikten sonra, destek sağlayan yabancı grupların belirlenmesini de içeren, ülke içi terörle mücadele için bir strateji belirledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllar boyunca yurtdışındaki İslamcı ve aşırı sol hareketleri büyük ölçüde hedef aldıktan sonra, ilk kez 2020 yılında beyazların üstünlüğünü savunan bir grup olan Rus İmparatorluk Hareketi'ni terörist olarak ilan etti.