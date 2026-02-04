ABD, Nijerya'ya askeri ekip gönderdiğini duyurdu

  1. Ekonomim
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Anderson'un son açıklamalarına yer verildi.

Geçen yıl Roma'da düzenlenen bir etkinlikte Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldiğini hatırlatan Anderson, bölgede birlikte çalışma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Anderson, görüşmelerin ardından "Nijerya'yı desteklemek amacıyla" ABD personelinden oluşan küçük bir ekibin ülkeye gönderildiğini açıkladı.

Askeri ekibin Nijerya'ya ne zaman ulaştığı bilinmiyor.

