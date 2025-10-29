  1. Ekonomim
ABD, Nobel ödüllü yazar Wole Soyinka'nın vizesini iptal etti

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka,  Trump yönetiminin ABD vizesini iptal ettiğini duyurdu.

Soyinka, düzenlediği basın toplantısında, kararın kendisine ABD’nin Lagos Konsolosluğu tarafından gönderilen bir mektupla bildirildiğini söyledi. Ünlü yazar, vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını belirtti. Soyinka, “ABD’de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD’ye girmem yasaklandı.” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamaları yeniden gündemde

Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sürecinde “Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD’deki yeşil kartımı imha edeceğim.” demiş ve Donald Trump’ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti. Trump’ın 34 ayrı suçlamadan mahkûm olmasını “bir umut” olarak nitelendiren 91 yaşındaki yazar, geçen yıl ABD’de daimi oturum iznine başvuruda bulunmuştu.

Afrika edebiyatının önemli isimlerinden biri

20’nci yüzyıl Afrika edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Wole Soyinka, 1986 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü.

