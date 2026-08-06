ABD, Norveç'e M795 mermileri ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç’e, tahmini toplam maliyeti 270 milyon dolar olan 155 mm Yüksek Patlayıcı (HE) M795 mermileri ve ilgili ekipmanların olası satışının onaylandığı belirtildi.

Satışın, Norveç'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini geliştireceği ve ABD dahil müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracağına dikkat çekildi.

ABD’den Norveç’e yapılacak söz konusu satışa yönelik başlıca yüklenicilerin American Ordnance ve General Dynamics olduğu ifade edildi.