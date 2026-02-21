ABD, Norveç'teki dev tatbikattan F-35 jetlerini çekti

Norveç Silahlı Kuvvetleri'nden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek NATO tatbikatında ABD'ye ait F-35 jetlerinin yer almayacağını bildirdi.

Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e konuşlandırılmayacağı anlamına geldiğini ifade eden Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler" dedi.

Solemdal, ABD jetlerinin tatbikatta yer almamasının hava unsurlarını etkileyeceğini belirterek, ABD'nin kendi önceliklerine odaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Norveç basını, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile yaşanan gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini aktardı. Medya organları, benzer bir durumun Haziran 2025'te de yaşandığını ve sonrasında ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini hatırlattı.

Mart 2026'da soğuk yanıt tatbikatı düzenlenecek

Öte yandan Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Yanıt" adıyla 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın, ülkede gerçekleştirilen en kapsamlı askeri eğitimlerden biri olacağını duyurdu.