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ABD, Okinawa'ya acil müdahale gücü konuşlandıracak

ABD, Japonya'nın güneybatısındaki uzak adaların savunulması için Okinawa'ya, Deniz Piyade Birliği bünyesinde acil müdahale gücü konuşlandıracak.

Haber Merkezi
AA
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Japonya ve ABD, bölgesel tehditler karşısında savunma işbirliğini artırıyor. Resmi Kyodo ajansının Japonya ve ABD diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, Japonya'nın güneybatısında, Tayvan Boğazı yakınlarındaki ada eyaleti Okinawa kıyısına acil müdahale gücü konuşlandıracak.

ABD'nin Deniz Piyade Birliği bünyesinde görev yapacak askeri güç, Japonya'nın caydırıcılık kapasitelerine destek olacak.

Yaklaşık 2 bin askerin görevlendirileceği ve yer değiştirme esnekliğine sahip müdahale gücü, düşman saldırısında, Japonya'ya ait adalarının savunulmasına katkı verecek. Birliğin konuşlandırılma tarihine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Ada

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan ada eyaletine, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgesel nüfuzunu yoğunlaştıran Çin'e karşı stratejik önem atfediliyor.