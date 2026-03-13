ABD ordusu duyurdu: 'Irak’ta düşen yakıt ikmal uçağında 4 personel hayatını kaybetti'

ABD ordusundan İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında Irak’ta düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile ilgili yeni açıklama geldi.

Yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında uçaktaki 6 personelden 4’ünün hayatını kaybettiğinin tespit edildiği duyuruldu. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği belirtildi. Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

Irak’ta düşmüştü

CENTCOM, gece saatlerinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak’ta düştüğünü duyurmuştu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edilmişti. Olaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Irak İslami Direnişi, uçağı düşürdüğünü iddia etmişti

Irak'taki İran yanlısı silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağını hava savunma sistemleri ile düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti.