ABD ordusu duyurdu: İran'da 10 günde 5 bini aşkın hedef vuruldu

CENTCOM, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) ilk 10 gününün bilançosunu paylaştı. Yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda aralarında B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı vurgulandı.

Yapılan saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargah ve üsler, donanma unsurları ve rejime ait savunma yeteneklerini hedef aldığı kaydedildi. Bu kapsamda şimdiye kadar İran rejimine ait 5 bini aşkın hedefin vurulduğu ve 50'ye aşkın gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.