ABD ordusu: İran’a karşı başlatılan son saldırı dalgası tamamlandı

ABD ordusu, İran'a karşı 11 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının 1 saat 15 dakikada başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiği hatırlatılarak, "ABD güçleri bu kapsamda İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik kapasitelerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı (İHA) depolama tesislerini ve askeri lojistik altyapısını hedef aldı" denildi.

İran’ın son 3 ayda Hürmüz Boğazı’ndan geçen 30'dan fazla ticari gemiye saldırdığı kaydedilen açıklamada, "Gerekçesi olmayan bu saldırılar yüzlerce masum denizcinin hayatını tehlikeye attı ve gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü baltaladı" ifadelerine yer verildi. İran’ın saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilerin geçişine açık olduğu vurgulanarak, "CENTCOM kuvvetleri, mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 900 ticari geminin ve 450 milyon varil ham petrolün boğazdan geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olmuştur" hatırlatmasında bulunuldu.

ABD saldırıları 11. gecesinde devam etmişti

CENTCOM’dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların 11. gecesinde devam ettiği belirtilerek bu kapsamda yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı ifade edilmişti. Açıklamada, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için tehdit oluşturma yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor" ifadeleri kullanılmıştı. İran merkezli Fars Haber Ajansı ise, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz yakınlarında birkaç patlama meydana geldiğini, ayrıca Tahran'ın kuzeydoğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.