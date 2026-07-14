ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalarda Washington’ın İran’a yönelik saldırıları dördüncü günde de devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran’a yönelik yeni saldırılar başlattığı belirtildi. Saldırıların hedeflerine ve sonuçlarına ilişkin ilk aşamada ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan ve ülkenin en önemli ticaret ile askeri merkezlerinden biri olan Bender Abbas’ta patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ise ABD’nin askeri saldırılar ve deniz ablukası yoluyla Tahran’ı müzakere talebinde bulunmaya zorlayamayacağını söyledi.

İranlı yetkili, “ABD, askeri saldırılarının ve ablukasının bizi müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünüyorsa hata yapıyor.” ifadelerini kullandı.