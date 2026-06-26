'ABD ordusu İran'a saldırdı!' İddiayı ABD ve İran basını doğruladı

Trump'ın 'İran'ın ihlallerine karşılık verip vermemeyi düşünüyorum' demesinin ardından İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin "düşman saldırısında hedef alındığını" duyurdu. Ancak saldırının kaynağı hakkında bilgi verilmedi.

Trump İran'a ateş püskürmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran'ın ihlallerde bulunduğunu belirterek "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere en az 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine dronla saldırdığını ve buna karşılık verip vermeyeceklerinin yakında görüleceğini kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." dedi.