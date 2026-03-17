ABD ordusu: 'İran’da 7 bini aşkın hedef vuruldu' (Video)

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, 28 Şubat’ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye tek 7 bini aşkın hedefin vurulduğu bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri’nin 6 bin 500’ü aşkın uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, İran donanmasına ait 100’den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.

Aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında İran rejimine ait askeri hedeflere saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

CENTCOM’dan daha önce yapılan açıklamada, İran’a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu’nun ilk 10 gününde rejime ait 5 bini aşkın hedefin vurulduğu kaydedilmişti.