ABD ordusu: İran’ın Kuveyt’teki güçlerimizi hedef alan ikinci saldırı dalgası önlendi

ABD ve İran’ın karşılıklı saldırıları bölgede tansiyonu yükseltti. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İran’ın Kuveyt’teki ABD güçlerini hedef alan ikinci bir İHA saldırısı dalgası gerçekleştirdiği belirtilerek, "CENTCOM’a ait hava savunma sistemleri çok sayıda İHA’yı başarılı bir şekilde düşürmüş ve hiçbir ABD askeri personeli ya da ekipmanı zarar görmemiştir" denildi.

Kuveyt’te ikinci kez sirenler çalmıştı

Kuveyt ordusu, günün erken saatlerinde ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu açıklayarak hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. CENTCOM’dan yapılan ilk açıklamada saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği ancak başarısız olduğu aktarılmıştı. Kuveyt’in resmi haber ajansı KUNA, yaşanan gelişmelerin ardından ülkede ikinci kez sirenlerin çaldığını bildirirken, ikinci saldırı dalgası ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.