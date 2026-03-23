ABD ordusu, İran’ın tek yönlü saldırı İHA’larını vurdu, görüntüleri yayınladı



ABD ordusu, İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef almak için kullandığı tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) yeteneklerini ortadan kaldırmaya devam ettiğini duyurarak, İHA üslerine yapılan saldırıların görüntülerini yayınladı.

CENTCOM: "Hiçbir ABD uçağı düşürülmedi"



Bir diğer açıklamada ise, İran’ın ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddiası yalanlanarak, "ABD kuvvetleri, Destansı Öfke Operasyonu sırasında 8 binden fazla muharebe uçuşu gerçekleştirdi. İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi" ifadelerine yer verildi.